Shi Shi, Peraih Golden Melody Awards Merilis EP The Taste Of... Usai 2 Tahun Vakum

Shi Shi, penyanyi asal Taiwan. (Instagram: shishi_sun)
JawaPos.com - Shi Shi, penyanyi peraih Golden Melody Awards akhirnya kembali merilis karya dengan EP terbarunya bertajuk The Taste Of ... setelah vakum selama dua tahun. EP ini merupakan proyek musik yang menjadi akumulasi dari berbagai pengalaman yang dilaluinya selama masa vakum.
"Selama periode ini, saya mengalami begitu banyak emosi. Mulai dari yang manis hingga pahit," ujar Shi Shi dalam jumpa pers virtual, Rabu (29/7).
Mengekspresikan pengalaman asam garam kehidupan yang dilalui dengan kata-kata verbal membuat Shi Shi kesulitan untuk menumpahkan semua emosinya. Dia akhirnya mengekspresikannya melalui lagu yang membuatnya jadi merasa lebih tenang dan nyaman.
"Di EP ini, setiap lagu ibarat sebuah koktail yang unik, menghadirkan cita rasa dan karakter yang berbeda, dengan komposisi bahan serta emosi yang juga berbeda. Saya berharap para pendengar dapat menikmati setiap lagunya!," ungkap Shi Shi.
Menariknya, EP The Taste Of... menjadi pencapaian baru bagi Shi Shi karena menjadi karya pertamanya yang menggunakan bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris, lagu-lagu di dalamnya juga berbahasa Mandarin dan Korea.
EP ini juga melibatkan deretan produser kelas dunia yang semakin meningkatkan kualitas musikalitasnya. Di antaranya adalah produser K-pop Parkhyeon, yang pernah bekerja sama dengan MISAMO (TWICE) dan Miyeon dari (G)I-DLE; Different Sleep, yang memiliki kredit rekaman bersama Zara Larsson dan Aminé, serta produser peraih Latin Grammy, Andrø Pop.
Di antara seluruh lagu dalam mini album, dua lagu yang menggunakan lirik berbahasa Korea, yaitu Falling in Love dan Tteokbokki, menjadi bagian yang paling lembut sekaligus intim.
Melalui lagu Tteokbokki, Shi Shi keluar dari tema hubungan asmara yang biasa ia angkat. Kali ini dia memilih tema tentang kenangan tentang makanan yang menggambarkan emosi dari persahabatan paling tulus yang nyaman dan hangat, tapi juga semakin sulit ditemukan. Lagu tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada teman-teman lamanya.
Bagi Shi Shi, penyanyi asal Taiwan yang tumbuh besar di Korea Selatan, Tteokbokki bukan sekadar camilan favorit. Tapi menjadi simbol masa muda yang selalu mengingatkannya pada perjalanan pulang sekolah setiap hari, dan suasana hangat di kedai-kedai tempat ia menghabiskan waktu bersama teman-temannya saat tumbuh dewasa.
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