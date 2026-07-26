The Virgin Bawakan Lagu Dangdut di LokaryaFest 2026, Bikin Penonton Bergoyang

Penampilan The Virgin di LokaryaFest 2026. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penampilan band duo The Virgin menjadi salah satu momen yang paling mencuri perhatian dalam gelaran LokaryaFest 2026 yang berlangsung di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (25/7).
Mita dan Dara berhasil menghidupkan suasana panggung dengan membawakan sederet lagu hits. Tak hanya itu, The Virgin juga memberikan kejutan kepada para penonton karena membawakan lagu dangdut pada hampir penghujung penampilannya.
Sejak awal naik ke atas panggung, The Virgin langsung mengajak penonton untuk bernostalgia melalui lagu-lagu populer mereka seperti Cinta Terlarang, Demi Nama Cinta, dan sejumlah lagu lainnya. Antusiasme para penonton terus meningkat sepanjang penampilan The Virgin.
Memasuki penghujung pertunjukan, Mita dan Dara memberikan kejutan dengan menyanyikan lagu Gila Dangdut. Sebuah lagu milik The Virgin yang dirilis secara khusus untuk merayakan 17 tahun perjalanan The Virgin di industri musik Indonesia.
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Lagu tersebut langsung disambut meriah oleh para penonton dan secara spontan ikut bernyanyi dan bergoyang bersama.
Dengan aksi panggung yang enerjik, Mita dan Dara tampil kompak menghidupkan suasana. Kehadiran lagu bernuansa dangdut tersebut terbukti mampu menciptakan suasana interaktif yang lebih dekat dengan para penonton.
Ditemui usai perform, Mita menjelaskan bahwa lagu Gila Dangdut memang dipersiapkan sebagai karya spesial sekaligus menjadi warna baru dalam penampilan mereka di atas panggung. Meski menuai beragam tanggapan, The Virgin tetap bersyukur karena lagu tersebut mendapat sambutan yang positif.
"Alhamdulillah responsnya bagus, tapi juga ada pro dan kontra juga. Karena mungkin orang mikirnya, ngapain sih The Virgin sudah oke di genre A, terus tiba-tiba berubah. Ini sebenarnya spesial event aja sih karena 17 tahun gitu," kata Mita.
Sementara itu, Dara mengungkapkan tantangan terbesar saat menggarap lagu tersebut adalah menyesuaikan karakter vokal mereka dengan ciri khas musik dangdut, terutama pada bagian cengkok.
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