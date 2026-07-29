Siap-siap, LeeJung Eun, Kong Hyo Jin, Park So Dam, dan Lee Yeon Tunjukkan Aksinya dalam Film TheJourney to Gyeongju

JawaPos.com - Jadi tontonan menarik, film Korea The Journey to Gyeongju telah merilis foto-foto terbaru, dengan pemerannya Lee Jung Eun, Kong Hyo Jin, Park So Dam, dan Lee Yeon.

Dikutip dari Soompi, Rabu (29/7), menjelang pemutaran perdananya, foto-foto terbaru ini sangat kontras dengan citra bahagia keempat wanita yang tersenyum

Menjadi film balas dendam keluarga, The Journey to Gyeongju mengisahkan tentang perjalanan seorang ibu dan tiga putrinya setelah menunggu delapan tahun,.

Semua itu dilakukan demi putri bungsu mereka, Gyeong Ju, yang tidak pernah kembali dari perjalanan sekolah.

Akan tayang di bioskop Korea pada 26 Agustus, di foto terlihat mereka mengenakan kaos keluarga yang seragam saat berpose untuk foto kenangan dengan perjalanan balas dendam.

Terlihat Ok Sil (Lee Jung Eun), sang ibu yang hidup hanya untuk balas dendam sejak kehilangan putri bungsunya, Gyeong Ju.

Kemudian ekspresi cemas putri sulungnya, Jang Ju (Kong Hyo Jin), mengisyaratkan bahwa jalan mereka menuju balas dendam tidak akan mulus.

Nampak juga putri kedua, Young Ju (Park So Dam), yang bertanggung jawab untuk merancang rencana mereka dengan cermat.

Menariknya putri ketiga yang impulsif, Dong Ju (Lee Yeon), saat mereka saling berhadapan melalui jeruji sel tahanan, menunjukkan liku-liku dan rintangan tak terduga