Tom Holland Jujur Soal Karier dan Perannya, "Ada Film yang Sebaiknya Tidak Ditonton" 

Tom Holland (x @nacaomarvell)
JawaPos.com - Aktor Tom Holland membuat pengakuan yang mengejutkan saat menjalani tur promosi film terbarunya.
Dikutip dari variety, Tom Holland mengungkapkan bahwa tidak semua film yang pernah ia bintangi membuatnya bangga. Bahkan, ia mengaku ada beberapa proyek yang menurutnya sebenarnya "tidak layak ditonton".
Dalam wawancara di podcast "Dish", Holland juga menjelaskan bahwa mempromosikan sebuah film menjadi jauh lebih mudah ketika ia benar-benar percaya pada kualitasnya.
Sebaliknya, ia mengaku pernah berada dalam situasi sulit ketika harus meyakinkan penonton untuk menyaksikan film yang sebenarnya tidak ia sukai. Ia mengatakan bahwa dalam hati, terkadang ia merasa orang seharusnya tidak menonton film tersebut.
Meski melontarkan komentar yang cukup tajam, Holland tidak menyebut judul film mana yang ia maksud. Pengakuannya lebih menyoroti tekanan yang sering dialami aktor saat menjalankan kewajiban promosi, meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan pribadi mereka.
Berbeda dengan pengalaman tersebut, Holland mengaku sangat menikmati promosi dua proyek terbarunya, yakni The Odyssey garapan sutradara Christopher Nolan dan Spider-Man: Brand New Day. Menurutnya, mempromosikan film yang benar-benar ia banggakan terasa seperti sebuah "putaran kemenangan" karena ia bisa berbicara dengan penuh keyakinan kepada para penonton.
Holland kembali memerankan Peter Parker dalam Spider-Man: Brand New Day, yang menjadi kelanjutan kisah setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home. Sementara di The Odyssey, ia tampil sebagai Telemachus, putra Odysseus, dalam adaptasi epik karya Christopher Nolan yang mendapat perhatian besar dari pencinta film.
Kejujuran Tom Holland menuai beragam respons dari penggemar. Banyak yang mengapresiasi dalam membahas sisi lain industri perfilman, sementara yang lain berspekulasi mengenai film-film yang mungkin ia maksud.
Meski begitu, Holland menegaskan bahwa pengalaman tersebut justru membuatnya semakin menghargai proyek-proyek yang benar-benar ia yakini dan banggakan.
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