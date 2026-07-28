Sinopsis Film Ready or Not (2019): Sebaiknya Mengenal Calon Besan dengan Baik Sebelum Menikah dan Menjadi Korban

JawaPos.com - Beberapa keluarga memiliki tradisi yang dibawa dari latar belakang budaya, etnis, agama, hingga ideologi. Biasanya tradisi ini merupakan kebiasaan kecil, seperti pakaian, hidangan, dan musik tradisional. Lalu ada upacara besar yang dilakukan untuk merayakan beberapa hal.



Salah satu upacara yang berdasarkan tradisi adalah pernikahan. Ketika seseorang menikah, mereka juga menjadi bagian dari keluarga pasangan mereka. Karena itu, mereka juga akan bergabung untuk berpartisipasi dalam tradisi keluarga baru mereka.



Salah satu tradisi yang dilakukan oleh beberapa keluarga adalah mengetes atau menguji pasangan pasutri baru mereka.



Grace (Samara Weaving) selalu menantikan sebuah keluarga besar, karena ia dibesarkan di rumah asuh dan tidak memiliki keluarga.

Karena itu ia merasa sangat beruntung dapat menikahi kekasihnya, Alex (Mark O’Brien), yang berasal dari Keluarga Le Domas, pemilik perusahaan Le Domas Games.



Alex sebenarnya tidak menginginkan pernikahan yang melibatkan keluarganya. Bukan karena keluarganya ketat dan penuh aturan, tapi mereka memiliki tradisi aneh.



Tapi Grace tidak ingin dilihat buruk oleh keluarga kaya seperti Le Domas, selain itu ia ingin memiliki keluarga pula. Grace juga ingin mengenal keluarga dari pria yang ia cintai pula.



Setelah upacara dan acara resepsi pernikahan di halaman rumah mereka, Alex menjelaskan kepada Grace bahwa keluarganya memiliki sebuah tradisi. Dalam tradisi ini, setiap anggota baru keluarga mereka harus memainkan sebuah permainan dengan keluarga mereka. Permainan ini dimulai pada tengah malam, Grace tidak perlu menang tapi ia harus ikut.