Sinopsis Film Jumanji The Next Level (2019): Masih Permainan yang Sama, Tingkat Kesulitan yang Berbeda

Poster film Jumanji: The Next Level (2019)
JawaPos.com - SMA adalah masa terbaik untuk membangun memori indah yang akan terus dikenang seumur hidup. Dari ingatan tersebut, kita dapat terus mengenang dan bernostalgia ingatan indah tersebut.
Entah ingatan tersebut indah atau tidak, ingatan tersebut dapat menjadi akar bagaimana kita menghadapi dunia orang dewasa. Apabila indah, ingatan tersebut menjadi tempat berlindung, dan kalau buruk, ingatan itu menjadi senjata atau tameng.
Tiga tahun setelah Spencer (Alex Wolff) dan kawan-kawannya keluar dari Jumanji, mereka lulus dari SMA dan perlahan-lahan berpisah. Namun mereka tetap dekat dan berjanji akan mengadakan reuni kecil-kecilan mereka.
Fridge (Ser’Darius Blain) berhasil menjadi atlet mahasiswa di tim universitasnya. Bethany (Madison Iseman) menjadi aktivis lingkungan. Martha (Morgan Turner) berteman dengan banyak orang, bahkan memiliki geng. Sedangkan Spencer menetap di kota mereka dan tinggal bersama ibu dan kakeknya.
Spencer menyadari bahwa ia merasa sangat tertinggal dan tidak keren, terutama dibandingkan teman-temannya. Ia merasa gagal dan ingin kembali ke masa SMA, terutama ketika ia menjadi Bravestone (Dwayne Johnson).
Maka Spencer memutuskan kembali ke Jumanji. Ia diam-diam menyimpan kaset game dan konsol rusak yang mereka rusak setelah keluar dari Jumanji. Lalu ia memperbaiki konsol dan kaset tersebut serta berhasil menjalankannya kembali.
Fridge, Bethany dan Martha berkumpul kembali di kafe favorit mereka sesuai rencana. Namun, setelah beberapa waktu menunggu Spencer, mereka menjadi khawatir dan pergi ke rumah Spencer untuk mencarinya.
Ketiganya bertemu dengan Eddie (Danny DeVito), kakek Spencer, dan mantan sahabatnya, Milo (Danny Glover). Setelah mencari-cari Spencer, mereka menemukan konsol permainan rusak tersebut dan menyadari bahwa Spencer tersedot kembali ke Jumanji.
Ketiganya berniat untuk menyusul Spencer ke Jumanji, namun karena konsol yang bermalfungsi, Eddie dan Milo ikut tersedot. Sedangkan Bethany tertinggal.
Kembali di Jumanji, Martha kembali terbangun sebagai Ruby Roundhouse (Karen Gillan). Namun Fridge terbangun sebagai Sheldon Oberon (Jack Black) yang sebelumnya adalah avatar Bethany. Dan Eddie mengisi tubuh Bravestone, serta Milo mengisi Mouse (Kevin Hart) yang sebelumnya adalah Fridge.
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