Usai Raih Rating Tertinggi 2026, 'Agent Kim Reactivated' Siap Lanjut ke Season 2?

agent kim reactivated (x @chenecstays)
JawaPos.com – Kabar gembira datang bagi penggemar drama "Agent Kim Reactivated".
Dilansir dari The Chosun, setelah menutup penayangan perdananya dengan kesuksesan besar, rumah produksi drama tersebut dikabarkan telah memulai pembahasan secara positif untuk menghadirkan Season 2.
Meski masih berada pada tahap awal, sinyal ini langsung disambut antusias oleh para penonton yang berharap kisah Kim Chief terus berlanjut.
Sejak tayang perdana, "Agent Kim Reactivated" mencuri perhatian berkat perpaduan aksi menegangkan, drama keluarga, dan kisah persahabatan yang kuat.
Dibintangi So Ji Sub, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho, drama ini mengisahkan perjuangan seorang ayah yang rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi putri semata wayangnya.
Cerita yang emosional dipadukan dengan aksi penuh adrenalin membuat serial ini menjadi salah satu drama Korea paling banyak diperbincangkan tahun ini.
Kesuksesan drama tersebut juga tercermin dari pencapaian rating yang terus menanjak. Episode perdana dibuka dengan angka 9,5 persen, lalu hanya dalam empat episode berhasil menembus 21,6 persen.
Puncaknya, episode kedelapan mencatat rating 23,1 persen, menjadikannya drama dengan perolehan rating tertinggi di Korea Selatan sepanjang 2026.
Perwakilan Studio S, Hong Seong Chang, menyampaikan apresiasi kepada para penonton atas dukungan luar biasa yang diberikan.
Ia menilai keberhasilan drama ini tidak lepas dari penampilan solid para pemain, terutama So Ji Sub, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho, yang berhasil menyampaikan kisah tentang kasih sayang seorang ayah sekaligus menghadirkan aksi yang memuaskan.
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