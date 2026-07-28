Cube Entertainment Konfirmasi Comeback NOWZ Lewat Digital Single 'Achilles' 

NOWZ (X @CUBE_NOWZ

JawaPos.com – Boy group NOWZ mengumumkan comeback terbaru mereka melalui perilisan digital single berjudul "Achilles".

Kabar tersebut disampaikan oleh Cube Entertainment yang sekaligus merilis teaser konsep perdana melalui media sosial resmi grup, memicu antusiasme penggemar terhadap era baru yang akan segera dimulai.

Menurut laporan allkpop, teaser yang diunggah menampilkan nuansa misterius dengan kalimat "Don't touch that dial", mengisyaratkan konsep berbeda dari rilisan-rilisan sebelumnya. Poster tersebut juga mengonfirmasi bahwa "Achilles" akan resmi dirilis pada 5 Agustus.

Comeback ini menjadi aktivitas terbaru bagi lima anggota Hyunbin, Yoon, Yeonwoo, Jinhyuk, dan Siyun.

Sejak melakukan rebranding menjadi NOWZ, grup ini terus memperluas identitas musikal mereka dengan menghadirkan konsep yang lebih matang dan beragam, sekaligus menunjukkan perkembangan yang konsisten di industri K-pop.

Meski pihak agensi masih merahasiakan detail mengenai genre maupun konsep lagu, judul "Achilles" telah memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar.

Banyak yang menduga single ini akan mengangkat tema tentang kekuatan, kerentanan, hingga perjuangan untuk bangkit, selaras dengan makna nama Achilles yang dikenal dalam mitologi Yunani.

Pengumuman comeback tersebut juga menjadi sinyal bahwa Cube Entertainment tengah mempersiapkan promosi yang lebih besar untuk NOWZ.

Sejumlah materi promosi diperkirakan akan dirilis secara bertahap menjelang hari peluncuran, termasuk foto konsep, teaser video, hingga cuplikan musik untuk semakin meningkatkan rasa penasaran penggemar.

Dengan konsep baru dan jadwal perilisan yang sudah ditetapkan, "Achilles" diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi NOWZ di industri K-pop.

Para penggemar pun kini menantikan kejutan lain yang akan diungkap menjelang comeback resmi grup pada awal Agustus mendatang.