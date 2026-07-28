Jelang Comeback, NouerA Rilis Teaser MV Kedua untuk Title Track '.exe'

nouerA (x @nouera_official) JawaPos.com – Grup NouerA memanaskan antusiasme penggemar menjelang comeback mereka dengan merilis teaser kedua video musik untuk lagu utama ".exe".

Teaser terbaru ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai konsep futuristik yang akan menjadi identitas mini album keempat mereka, sekaligus meningkatkan rasa penasaran terhadap perilisan resminya.

Dikutip dari allkpop, teaser dibuka dengan adegan para anggota yang seolah tersedot masuk ke dalam layar komputer sebelum memasuki dunia virtual bergaya gim.

Berbagai efek digital, jendela error, dan visual berteknologi tinggi mendominasi video, menciptakan suasana penuh aksi yang mempertegas konsep modern dan dinamis dari comeback kali ini.

Selain visual yang memikat, teaser terbaru juga menampilkan sekilas koreografi lagu ".exe". Gerakan yang energik dipadukan dengan sinematografi yang cepat membuat penampilan para anggota terlihat semakin kuat, sekaligus memberi bocoran mengenai performa yang akan mereka tampilkan di atas panggung nanti.

Mini album ".exe" mengambil inspirasi dari ekstensi file komputer yang digunakan untuk menjalankan sebuah program.

NouerA ingin menyampaikan pesan tentang keberanian mengejar orang yang dicintai tanpa keraguan, menjadikan tema teknologi sebagai metafora untuk tekad dan keyakinan dalam meraih tujuan.

Tak hanya lagu utama ".exe", album ini juga berisi tiga lagu lainnya, yakni "LOCKED IN", "W.T.F(un)", dan "LIFE IN COLOR".

Kombinasi keempat lagu tersebut diperkirakan akan memperlihatkan warna musik yang lebih beragam sekaligus menampilkan perkembangan musikalitas NouerA dibanding rilisan-rilisan sebelumnya.