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Aulia Ramadhani
Selasa, 28 Juli 2026 | 14.01 WIB

Drama Flex x Cop 2 akan Segera Tayang, Sutradara Angkat Bicara

Pemeran Flex x Cop 2. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Flex x Cop 2. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Akting dari Ahn Bo Hyun dalam drama Korea Flex x Cop 2  telah meningkatkan antusias menjelang penayangan perdananya pada 7 Agustus pukul 21.50 KST.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/7),  dirilis pada tahun 2024, Flex x Cop mendapat pujian luas dan mencapai rating penonton puncak 11 persen.

Sutradara Kim Jae Hong menyatakan, “Saya dengan tulus berterima kasih kepada para penonton yang kecintaannya memungkinkan ‘Flex x Cop’ kembali untuk Musim 2.”

Ia mengungkap telah bekerja sangat keras untuk menciptakan drama yang benar-benar menghibur dan akan memenuhi harapan penonton.

Serial ini menampilkan kasus-kasus luar biasa dan unik, Jin Yi Soo serta Joo Hye Ra menyelesaikannya dengan cara yang spektakuler.

Kini Ahn Bo Hyun kembali memerankan peran utamanya sebagai Jin Yi Soo, detektif serta pewaris chaebol generasi ketiga yang menggunakan kekayaannya.

Kemudian aka nada aktris Jung Eun Chae berperan sebagai detektif veteran Joo Hye Ra, mitra baru Jin Yi Soo.

Sejak penayangannya, drama ini telah memantapkan dirinya sebagai salah satu waralaba drama musiman andalan SBS.

Premis unik drama ini, seorang pewaris chaebol generasi ketiga yang riang gembira menjadi detektif yang menggunakan helikopter pribadi, mobil super.

Menarik untuk disaksikan, Jung Eun Chae bergabung dengan para pemain sebagai Joo Hye Ra, pemimpin baru Tim Kejahatan Kekerasan 1.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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