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Aulia Ramadhani
Kamis, 23 Juli 2026 | 01.25 WIB

Jadi Dektektif, Jung Eun Chae Ungkap tentang Proyek Serial Flex x Cop 2

Jung Eun Chae. (Soompi) - Image

Jung Eun Chae. (Soompi)

JawaPos.com – Tahukah kamu, aktris Korea cantik nan berbakat,  Jung Eun Chae telah mengungkap pemikirannya tentang karakternya di Flex x Cop 2.

Dikutip dari laman Soompi, Rabu (22/7), memukau lewat aktingnya, ia akan memerankan detektif veteran Joo Hye Ra, mitra baru Jin Yi Soo, pemimpin baru Unit Kejahatan Kekerasan 1.

Di drama ini, nantinya Ahn Bo Hyun kembali memerankan peran utamanya sebagai Jin Yi Soo, pewaris chaebol generasi ketiga yang menjadi detektif

Membintangi drama ini, Jung Eun Chae berbagi, “Saya terpikat oleh kecerdasan unik drama ini dan perkembangan plot yang mendebarkan.”

“Saya penasaran bagaimana karakter Joo Hye Ra yang asing akan mengguncang dunia dan akhirnya menjadi bagian darinya,” lanjutnya.

Ia mengatakan, “Saya juga ingin memerankan seseorang yang kasar namun sangat manusiawi dan mandiri.”

Menurutnya Joo Hye Ra sebagai karakter yang tidak hanya memiliki pengalaman luas dan kekuatan, tetapi juga merangkul

Ia juga suka mendengarkan hingga mempercayai perspektif setiap anggota, yang menjadi daya tarik tersendiri

Editor: Novia Tri Astuti
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