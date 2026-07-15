Bukan Polisi Biasa, Ahn Bo Hyun Andalkan Kekayaan untuk Pecahkan Kasus di Flex x Cop 2

ahn bo hyun, kim shin bi, jin yi su (x @soompi)
JawaPos.com – SBS merilis potret terbaru dari drama Flex x Cop 2 . Kali ini, Ahn Bo Hyun tampil jauh dari kesan detektif konvensional.
Mengenakan setelan jas elegan dan berada di dalam jet pribadi mewah, karakternya, Jin Yi Su, memperlihatkan bahwa gaya hidup seorang chaebol tetap menjadi senjata utama dalam mengungkap berbagai kasus.
Dilansir dari The Chosun, drama yang akan tayang perdana pada 7 Agustus 2026 ini melanjutkan kisah detektif kaya raya Jin Yi Su yang kembali bekerja sama dengan pemimpin tim baru, Ju Hye Ra.
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Sebagai penerus slot drama Agent Kim Reactivated, Flex x Cop 2 menjadi salah satu proyek unggulan SBS dengan dunia cerita yang lebih luas dan skala aksi yang semakin besar.
Still terbaru juga memperlihatkan kembalinya anggota Tim Kejahatan Berat 1, Park Joon Young (Kang Sang Jun) dan Choi Kyung Jin (Kim Shin Bi).
Jika sebelumnya mereka identik dengan penampilan khas detektif lapangan, kini keduanya tampil rapi dalam balutan jas formal sambil menikmati suasana eksklusif di dalam jet pribadi.
Transformasi tersebut menggambarkan bagaimana mereka mulai menyatu dengan gaya investigasi unik ala Jin Yi Su.
Kru mengungkapkan bahwa musim kedua akan menghadirkan konsep "money-driven investigation", di mana kekayaan Jin Yi Su dimanfaatkan secara maksimal untuk menyelesaikan berbagai kasus yang sulit dipecahkan dengan metode kepolisian biasa.
Pendekatan inilah yang menjadi daya tarik utama serial tersebut sejak musim pertama.
Chemistry antara Ahn Bo Hyun, Kang Sang Jun, dan Kim Shin Bi kini semakin kuat setelah kembali dipertemukan dalam musim kedua.
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