Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae dalam Drama Flex x Cop 2, Bagaimana Kisahnya?

JawaPos.com - Telah dinantikan, Ahn Bo Hyun kembali memerankan peran utamanya sebagai Jin Yi Soo dalam drama Korea Flex x Cop 2 yang tayang 7 Agustus mendatang.

Penggemar sangat antusias tentang cerita apa yang akan ditampilkan di musim baru ini, serta konflik-konflik diantara para pemeran.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/7), karakternya sebagai pewaris chaebol generasi ketiga yang menjadi detektif itu selalu menarik perhatian.

Di drama ini, ia menggunakan kekayaan dan koneksinya seperti kode curang setiap kali penyelidikan menemui jalan buntu, adapun Jung Eun Chae berperan sebagai detektif veteran Joo Hye Ra, mitra baru Jin Yi Soo.

Menariknya, dalam teaser baru menyoroti rekan-rekan Jin Yi Soo dari Unit Kejahatan Kekerasan 1 menaiki jet pribadinya.

Joo Hye Ra bertanya, “Pasti menyenangkan menjadi kaya?” Jin Yi Soo dengan percaya diri menjawab, “Tidak ada keluhan,” sekali lagi menunjukkan kepercayaan diri detektif kaya tersebut.

Jin Yi Soo dan Joo Hye Ra juga menjadi salah satu sorotan terbesar musim ini, mereka menangani berbagai hal, mulai dari pengejaran supercar berkecepatan tinggi hingga kasus kriminal yang kompleks.

Adapun Yoo Sung Won (Yoo Seung Ho), yang kedatangannya menimbulkan banyak pertanyaan, dimana memeluk Jin Yi Soo dengan hangat sambil tersenyum cerah.

.Sementara itu, Joo Hye Ra memperhatikannya dengan tatapan penuh arti, semakin memicu rasa ingin tahu tentang identitas aslinya dan masa lalunya yang tersembunyi.