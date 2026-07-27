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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 22.36 WIB

PENTAGON Umumkan Comeback Anniversary ke-10, Aktivitas Grup Berlanjut dengan 7 Anggota

pentagon (x @tang_kira) - Image

pentagon (x @tang_kira)

JawaPos.com – Kabar yang dinantikan para UNIVERSE akhirnya menjadi kenyataan. Dikutip dari allkpop, PENTAGON resmi mengumumkan proyek spesial untuk merayakan 10 tahun debut mereka sekaligus memastikan grup akan melanjutkan aktivitas sebagai tujuh anggota.

Proyek ini dikelola oleh NAKED, perusahaan yang didirikan oleh member Kino. Dalam proyek ini, PENTAGON telah menyiapkan lagu baru serta tur spesial sebagai hadiah bagi para penggemar yang setia mendukung perjalanan mereka selama satu dekade.

Langkah ini juga menandai babak baru bagi grup di luar naungan aktivitas lama mereka.

Formasi yang akan berpartisipasi terdiri dari Jinho, Hui, Hongseok, Shinwon, Yeo One, Kino, dan Wooseok. Sementara itu, Yanan dan Yuto tidak akan ikut dalam proyek kali ini.

Meski demikian, keputusan tersebut disebut sebagai arah baru bagi PENTAGON untuk melanjutkan aktivitas grup dengan formasi tujuh anggota.

Pengumuman ini disambut antusias oleh para penggemar di seluruh dunia. Banyak yang menganggap comeback tersebut sebagai momen emosional karena menjadi reuni pertama PENTAGON dalam waktu yang cukup lama.

Selain menghadirkan musik baru, tur yang telah dipersiapkan juga diharapkan menjadi kesempatan bagi grup untuk kembali bertemu langsung dengan para penggemar.

Comeback anniversary ke-10 ini sekaligus menunjukkan tekad para anggota untuk terus melanjutkan perjalanan PENTAGON meski kini berada di bawah jalur manajemen yang berbeda.

Dengan pengalaman yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun, grup berharap dapat menciptakan kenangan baru bersama penggemar melalui musik dan penampilan yang lebih matang.

Meski jadwal pasti perilisan lagu dan rangkaian tur belum diumumkan, kabar ini sudah menjadi salah satu berita paling menggembirakan bagi penggemar K-pop.

Editor: Hanny Suwindari
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