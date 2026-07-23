4 Tentara AS Tewas dalam Sepekan di Tengah Perang Iran, Pentagon Umumkan Dua Korban Terbaru

Ilustrasi 4 tentara AS tewas dalam sepekan menyusul serangan balasan Iran ke markas militer AS di Timur Tengah. (ABC News).
JawaPos.com - Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memakan korban di pihak militer AS. Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengumumkan dua kematian terbaru prajuritnya di Timur Tengah, sehingga total personel militer Negeri Paman Sam yang tewas dalam sepekan terakhir kini mencapai empat orang.
Dua korban terbaru adalah Sersan Angel S. Rampersad, yang dinyatakan gugur setelah sebelumnya dilaporkan hilang akibat serangan rudal Iran di Yordania, serta Sersan Michael Emmanuel Swinton yang meninggal dunia saat proses penanganan drone serang Iran di Irak.
Rangkaian insiden ini menjadi salah satu kerugian terbesar yang dialami militer AS sejak konflik dengan Iran kembali memanas.
Sersan Angel S. Rampersad, 28 tahun, berasal dari Ozone Park, New York. Pentagon pada Selasa (21/7) mengkonfirmasi bahwa ia diyakini gugur dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di Yordania pada Jumat lalu.
Kepastian tersebut diperoleh setelah tim penyelamat berhasil menemukan dan mengidentifikasi jasadnya di lokasi serangan.
Rampersad bergabung dengan Angkatan Darat AS pada Maret 2019 dan bertugas di Batalion 1 Resimen Artileri Pertahanan Udara ke-57 yang bermarkas di Ansbach, Jerman. Ia menjalankan tugas sebagai spesialis pendukung operasi sinyal yang bertanggung jawab mengoperasikan serta memelihara sistem komunikasi militer.
Korban kedua, Sersan Michael Emmanuel Swinton, 30 tahun, meninggal pada Minggu lalu setelah proses peledakan terkendali terhadap drone serang Iran yang telah ditembak jatuh di Pangkalan Udara Erbil, Irak.
Mengutip BBC, Swinton berasal dari Fayetteville, North Carolina, dan bertugas di D Battery, Batalion 2 Resimen Artileri Pertahanan Udara ke-55 di Fort Bragg. Ia mengemban tugas sebagai operator sistem peringatan dini yang berperan mendeteksi, melacak, dan melaporkan ancaman rudal maupun drone untuk melindungi pasukan AS.
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