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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 02.03 WIB

Album Kedua RIIZE 'II' Raih Penjualan Tertinggi di Hanteo, Catat Rekor Baru

Ilustrasi gambar dari pinterest

 

JawaPos.com - RIIZE kembali menorehkan prestasi gemilang.
 
Boy group besutan SM Entertainment itu sukses mencuri perhatian setelah album mini kedua mereka, 'II', memuncaki Hanteo Chart dengan raihan penjualan tertinggi, mempertegas pengaruh mereka di industri K-pop yang terus berkembang.
 
Berdasarkan data resmi Hanteo Chart untuk periode 15–21 Juni 2026, album 'II' berhasil membukukan 1.289.450 kopi terjual.
 
Angka fantastis tersebut mengantarkan RIIZE ke posisi teratas Weekly Album Chart, sekaligus mencatatkan Album Index sebesar 1.419.707,10 poin.
 
Prestasi ini menjadi bukti nyata antusiasme luar biasa dari para penggemar di seluruh dunia.
 
Sejak hari pertama perilisan, 'II' langsung menunjukkan performa yang mengesankan dan sebelumnya telah menembus 1 juta kopi hanya dalam waktu empat hari.
 
Capaian tersebut sekaligus menjadikan album ini sebagai karya keempat RIIZE yang menyandang status million-seller pada minggu pertama penjualan.
 
Tak hanya berjaya di pasar album fisik, lagu utama "Do Your Dance" juga menuai respons positif dari pendengar global.
 
Bersama deretan lagu dalam album 'II', RIIZE berhasil memperlihatkan warna musik yang semakin matang sekaligus memperluas jangkauan mereka di kancah internasional.
 
Dengan torehan penjualan yang terus meningkat di setiap comeback, RIIZE semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu boy group generasi kelima paling bersinar.
 
Kesuksesan album 'II' menjadi bukti bahwa popularitas mereka terus melesat, didukung oleh musik berkualitas dan basis penggemar yang semakin solid di seluruh dunia.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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