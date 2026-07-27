Son Na Eun Tutup Perjalanan di 'Agent Kim Reactivated', Sebut Jadi Pengalaman Berharga

JawaPos.com - Son Na Eun menyampaikan rasa syukur setelah menuntaskan penampilannya dalam drama "Agent Kim Reactivated".

Melalui agensinya, J-Wide Company, ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut menjadi pengalaman istimewa karena memperkenalkannya pada genre dan karakter yang belum pernah ia coba sebelumnya.

Dilansir dari The Chosun, Son Na Eun mengaku perannya sebagai Jung Sang Ah memberikan kesempatan untuk berkembang sebagai aktris.

Menurutnya, perjalanan memerankan karakter tersebut menjadi pengalaman yang sangat berharga, sekaligus membantunya melangkah lebih jauh dalam mengeksplorasi kemampuan akting di genre aksi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim dan para pemain yang telah bekerja sama selama proses syuting.

Tak lupa, Son Na Eun mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang terus memberikan dukungan hingga "Agent Kim Reactivated" menutup penayangannya. Ia berharap dapat kembali menyapa publik melalui karya-karya baru di masa mendatang.

Di drama ini, Son Na Eun memerankan Jung Sang Ah, agen Biro Misi Khusus yang menyamar sebagai asisten manajer di Sangsaeng Savings Bank, tempat Kim yang diperankan So Ji Sub bekerja.

Awalnya, Sang Ah bertugas mengawasi Kim setelah ia dibebaskan dari tugasnya. Namun seiring jalan cerita, ia justru menjadi sekutu penting yang membantu melindungi putri Kim, Min Ji, dari berbagai ancaman.

Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah debut Son Na Eun dalam adegan action. Untuk pertama kalinya, ia menampilkan kemampuan bertarung tangan kosong hingga menggunakan senjata api dalam berbagai adegan penuh ketegangan.