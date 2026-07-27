'Agent Kim Reactivated' Tamat dengan Akhir Menggantung, Isyarat Season 2 Makin Kuat

JawaPos.com – Drama "Agent Kim Reactivated" resmi menayangkan episode terakhirnya pada 25 Juli dengan penutup yang memadukan aksi, emosi, sekaligus kejutan.

Selain menyelesaikan konflik utama yang melibatkan Kim Chief dan Ju Kang Chan, episode finale juga menyisipkan adegan yang memunculkan spekulasi kuat mengenai kelanjutan cerita di musim kedua.

Dikutip dari The Chosun, pada akhir cerita, Agent Kim berhasil lolos dari penyergapan berkat bantuan Jung Sang Ah.

Setelah memastikan Lee Jae Yong mendapat pertolongan medis, ia bergegas menyelamatkan Seong Han Soo dan Park Jin Cheol yang bersama anak-anak mereka disandera oleh Ju Kang Chan.

Ketiganya kemudian bekerja sama membalikkan keadaan, membebaskan para sandera, dan mengakhiri rencana jahat sang antagonis.

Seluruh kejahatan Ju Kang Chan akhirnya terbongkar. Proses hukum terhadap perusahaan miliknya pun dimulai setelah berbagai praktik korupsi terungkap.

Sementara itu, Kim secara resmi dinyatakan telah meninggal oleh organisasi tempatnya bekerja, sehingga ia memperoleh kebebasan untuk memulai kehidupan baru bersama putrinya, Kim Min Ji, yang juga menerima identitas baru.

Setelah semua konflik mereda, Kim, Seong Han Soo, dan Park Jin Cheol kembali menjalani kehidupan normal.

Momen hangat tersebut menjadi penutup perjalanan mereka sebagai sahabat yang telah melewati berbagai ancaman demi melindungi keluarga masing-masing. Namun, ketenangan itu rupanya hanya berlangsung sesaat.