7 Ciri Kebiasaan Sehari-hari Orang IQ Rendah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang IQ rendah memiliki ciri yang tampak jelas dalam kebiasaan sehari-hari.

Cara mereka berpikir dan bertindak sering menunjukkan pola tertentu yang mudah dikenali orang lain.

Kebiasaan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari cara mereka memandang dunia.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/7), berikut tujuh ciri kebiasaan sehari-hari yang biasa ditemukan pada orang ber-IQ rendah.

1. Selalu ingin merasa benar

Orang cerdas biasanya mampu mempertanyakan diri sendiri maupun pandangan orang lain secara terbuka.

Mereka selalu mencari kesempatan memperluas wawasan tanpa terpaku pada pendapat pribadi semata.

Sebaliknya, orang ber-IQ rendah meyakini bahwa cara pandang mereka adalah satu-satunya yang benar.

Mereka enggan dekat dengan orang yang bisa mengingatkan atau mengoreksi kesalahan mereka.