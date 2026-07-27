7 Ciri Kebiasaan Sehari-hari Orang IQ Rendah Menurut Psikologi

Ciri kebiasaan sehari-hari orang iq rendah menurut psikologi./Magnific/ stockking
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang IQ rendah memiliki ciri yang tampak jelas dalam kebiasaan sehari-hari.
Cara mereka berpikir dan bertindak sering menunjukkan pola tertentu yang mudah dikenali orang lain.
Kebiasaan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari cara mereka memandang dunia.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/7), berikut tujuh ciri kebiasaan sehari-hari yang biasa ditemukan pada orang ber-IQ rendah.
1. Selalu ingin merasa benar
Baca Juga: Tempat Sarapan Paling Enak Se Surabaya, Ada yang Buka Selama 24 Jam dan Menawarkan Porsi Melimpah
Orang cerdas biasanya mampu mempertanyakan diri sendiri maupun pandangan orang lain secara terbuka.
Mereka selalu mencari kesempatan memperluas wawasan tanpa terpaku pada pendapat pribadi semata.
Sebaliknya, orang ber-IQ rendah meyakini bahwa cara pandang mereka adalah satu-satunya yang benar.
Mereka enggan dekat dengan orang yang bisa mengingatkan atau mengoreksi kesalahan mereka.
Mereka lebih memilih bergaul dengan orang yang selalu membenarkan pandangan mereka sendiri.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!