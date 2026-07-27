Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 27 Juli 2026 | 19.46 WIB

7 Ciri Kebiasaan Sehari-hari Orang IQ Rendah Menurut Psikologi

Ciri kebiasaan sehari-hari orang iq rendah menurut psikologi./Magnific/ stockking - Image

Ciri kebiasaan sehari-hari orang iq rendah menurut psikologi./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang IQ rendah memiliki ciri yang tampak jelas dalam kebiasaan sehari-hari.

Cara mereka berpikir dan bertindak sering menunjukkan pola tertentu yang mudah dikenali orang lain.

Kebiasaan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari cara mereka memandang dunia.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/7), berikut tujuh ciri kebiasaan sehari-hari yang biasa ditemukan pada orang ber-IQ rendah.

1. Selalu ingin merasa benar

Orang cerdas biasanya mampu mempertanyakan diri sendiri maupun pandangan orang lain secara terbuka.

Mereka selalu mencari kesempatan memperluas wawasan tanpa terpaku pada pendapat pribadi semata.

Sebaliknya, orang ber-IQ rendah meyakini bahwa cara pandang mereka adalah satu-satunya yang benar.

Mereka enggan dekat dengan orang yang bisa mengingatkan atau mengoreksi kesalahan mereka.

Mereka lebih memilih bergaul dengan orang yang selalu membenarkan pandangan mereka sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jangan Sampai Terlambat, Kenali 10 Kebiasaan Makan yang Berdampak Buruk bagi Jantung - Image
Kepribadian

Jangan Sampai Terlambat, Kenali 10 Kebiasaan Makan yang Berdampak Buruk bagi Jantung

Senin, 27 Juli 2026 | 17.13 WIB

10 Kebiasaan Harian Orang Cerdas agar Otak Tetap Tajam di Usia Tua Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

10 Kebiasaan Harian Orang Cerdas agar Otak Tetap Tajam di Usia Tua Menurut Psikologi

Minggu, 26 Juli 2026 | 23.39 WIB

Tampak Tak Biasa, Ini 7 Kebiasaan Orang Cerdas Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Tampak Tak Biasa, Ini 7 Kebiasaan Orang Cerdas Menurut Psikologi

Minggu, 26 Juli 2026 | 22.33 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore