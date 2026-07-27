Tribun VIP di GOR Satria Ambruk, Bupati Banyumas Masih Investigasi Siapa Pihak Bertanggung Jawab

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. (ANTARA)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas masih menunggu hasil investigasi Polresta Banyumas terkait penyebab ambruknya tribun VIP saat ajang Drift Speed Fest di Gelanggang Olah Raga Satria, Purwokerto, Minggu (26/7) yang mengakibatkan puluhan orang menjadi korban.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pemerintah daerah bersama kepolisian telah membentuk dua tim untuk menangani insiden tersebut. Menurut dia, tim pertama dipimpin Polresta Banyumas untuk menyelidiki penyebab ambruknya tribun, sedangkan tim kedua dipimpin pemerintah daerah bersama penyelenggara untuk menangani para korban.
"Tim satu tentunya dari Polres akan melakukan investigasi. Sudah dilakukan dan belum selesai. Jadi, nanti kesimpulannya apa, menunggu hasil dari Polres," katanya.
Sadewo mengatakan, seluruh korban yang masih menjalani perawatan telah dikunjungi bersama pihak penyelenggara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para korban.
Sementara itu, lokasi tribun yang ambruk telah dipasang garis polisi guna mendukung proses penyelidikan oleh Polresta Banyumas. Ia menyebut berdasarkan data sementara jumlah korban mencapai sekitar 90 orang.
Sebelumnya, pemerintah daerah melaporkan 75 korban, namun pendataan terus diperbarui seiring proses verifikasi terhadap korban yang telah dipulangkan, masih menjalani rawat inap, maupun dalam observasi.
Menurut dia, kondisi korban bervariasi, mulai dari luka ringan, pingsan, hingga patah tulang. Seorang ibu hamil dengan usia kandungan delapan bulan juga menjadi korban, namun kondisi ibu dan janinnya dipastikan aman.
Sadewo menegaskan penanganan korban tetap menjadi prioritas pemerintah daerah sembari mendukung proses investigasi yang dilakukan kepolisian.
"Yang jelas tidak ada yang menghendaki ini terjadi. Namanya musibah," katanya.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!