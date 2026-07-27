Tempat Sarapan Paling Enak Se Surabaya, Ada yang Buka Selama 24 Jam dan Menawarkan Porsi Melimpah

Ilustrasi nasi babat Madura/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Menari tempat sarapan di Surabaya bukanlah perkara yang sulit.
Kota ini memiliki ratusan pilihan kuliner yang siap disantap kapan saja. Meski begitu, banyaknya pilihan justru sering membuat anda bingung menentukan tempat makan yang pas.
Namun, tidak perlu khawatir, Surabaya memiliki deretan tempat sarapan legendaris yang telah menjadi favorit banyak orang.
Selain menyajikan cita rasa yang lezat, harga menu yang ditawarkan juga ramah di kantong.
Beragam pilihan hidangan bisa anda temukan, mulai dari masakan khas Jawa Timur, aneka makanan berkuah, kuliner Madura dengan bumbu rempah yang kaya, sampai bubur ayam yang menggugah selera.
Menariknya lagi, sebagian besar tempat makan ini sudah mulai beroperasi sejak pagi hari. Tempat-tempat tersebut cocok bagi anda yang ingin sarapan di luar rumah, tidak sempat memasak, atau sedang terburu-buru sebelum berangkat bekerja.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasi tempat sarapan terbaik di Surabaya yang wajib anda coba karena cita rasanya sudah tidak diragukan lagi.
Lontong Balap Pak Gendut
Lotong balap merupakan salah satu menu sarapan legendaris di Surabaya. Salah satu tempat makan yang terkenal adalah lontong balap pak gendut yang beralamat di Jl. Prof Moestopo, Surabaya.
Tempat makan ini sudah mulai buka pukul 09.00-22.00. Seporsi lontong balap terdiri dari potongan lontong, tahu goreng, lentho, taburan tauge, serta disiram dengan kuah segar yang melimpah. Hidangan ini semakin nikmat saat disantap bersama dengan sate kerang.
Bubur Ayam Spensix
Bubur ayam selalu menjadi pilihan andalan yang tepat untuk mengawali hari. Salah satu warung bubur yang sudah buka sejak pagi adalah bubur ayam spensix. Warung ini suka buka mulai jam 06.00-11.00.
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