Marvel Studios Umumkan Black Panther 3 Resmi Dijadwalkan Tayang Desember 2028

JawaPos.com – Ryan Coogler mengumumkan bahwa Black Panther 3 akan tayang di bioskop pada 15 Desember 2028.

Dilansir dari laman Deadline pada Minggu (26/7), Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh sutradara film tersebut saat tampil di ajang San Diego Comic-Con.

Kepastian jadwal penayangan itu menjadi salah satu pengumuman terbesar Marvel Studios dalam acara tersebut.

Selain mengungkap tanggal rilis, Coogler juga mengumumkan bahwa aktor David Jonsson akan memerankan T’Challa II, putra T’Challa yang telah beranjak dewasa.

Karakter tersebut sebelumnya diperkenalkan melalui adegan pascakredit Black Panther: Wakanda Forever.

Dalam film terbaru ini, T’Challa II diceritakan berusaha merebut takhta Wakanda sebagai bagian dari alur cerita utama.

Coogler turut mengungkapkan bahwa Black Panther 3 akan menjadi film pertama di Marvel Cinematic Universe (MCU) yang sepenuhnya menggunakan film seluloid format besar selama proses produksi.

Selain David Jonsson, Denzel Washington juga dipastikan bergabung dalam jajaran pemeran film tersebut. Letitia Wright dan Winston Duke turut hadir bersama Coogler dalam sesi presentasi di San Diego Comic-Con.

Film Black Panther pertama yang dirilis pada 2018 meraih kesuksesan besar dengan pendapatan global mencapai USD 1,3 miliar atau Rp 23,2 triliun serta memenangkan tiga penghargaan Oscar.