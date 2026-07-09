Spider-Man 4: Brand New Day Siap Pecahkan Rekor Box Office Global 2026!

JawaPos.com - Film terbaru Marvel Studios, 'Spider-Man: Brand New Day', sukses memicu antusiasme global yang masif bahkan sebelum resmi ditayangkan di layar lebar.



Berdasarkan laporan dari The Chosun, 'Spider-Man: Brand New Day' diproyeksikan akan meraup pendapatan fantastis sekitar 228 juta dolar AS hanya pada akhir pekan pembukaannya di wilayah Amerika Utara.

Film yang dibintangi Tom Holland ini tidak hanya akan mencatatkan angka pembukaan tertinggi di antara seluruh film yang dirilis di Amerika Utara pada tahun 2026, tetapi juga siap mengukuhkan posisinya dalam sejarah.

Angka tersebut diperkirakan akan menjadi performa pembukaan terbaik kedua dalam sejarah waralaba film live-action 'Spider-Man', tepat di bawah pencapaian fenomenal 'Spider-Man: No Way Home' yang rilis pada tahun 2021 lalu.

Kesuksesan film ini sudah terlihat jelas dari lonjakan pemesanan tiket di berbagai platform. Menurut data dari Fandango dan media industri Deadline, 'Spider-Man 4' sukses menempati peringkat pertama dalam penjualan tiket hari pertama pre-sale di Amerika Utara untuk tahun 2026.

Lebih mengesankan lagi, film ini memecahkan rekor sebagai pemilik penjualan pre-sale hari pertama tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Orang-orang di industri perfilman memperkirakan pendapatan dari tiket yang terjual lebih awal ini telah menyentuh angka 40 juta dolar AS, sebuah bukti nyata betapa tingginya ekspektasi penonton.

Tidak hanya di bioskop Barat, 'Spider-Man 4' juga telah mendarat di Asia. Di Korea Selatan, penjualan tiket pre-sale telah resmi dibuka sejak tanggal 8 lalu. Dengan tren positif ini, 'Spider-Man: Brand New Day' diharapkan dapat mengguncang bioskop di seluruh dunia dan menciptakan fenomena budaya pop baru yang luar biasa.