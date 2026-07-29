'Black Panther 3' Dikabarkan Tayang Desember 2028, David Jonsson Ambil Alih Warisan T'Challa 

JawaPos.com - Marvel Studios mengumumkan secara resmi Black Panther 3 dalam panel megah di San Diego Comic-Con 2026.

Dilansir dari Variety, film yang kembali disutradarai Ryan Coogler itu dijadwalkan tayang pada 15 Desember 2028 dan akan membuka babak baru bagi kerajaan Wakanda melalui generasi penerus sang Black Panther.

Pengumuman terbesar datang dari pemilihan David Jonsson sebagai pemeran Pangeran T'Challa II, putra mendiang Raja T'Challa yang sebelumnya diperkenalkan sebagai anak kecil di Black Panther: Wakanda Forever.

Dalam film terbaru ini, karakter tersebut telah tumbuh dewasa dan akan memikul warisan ayahnya sebagai pelindung Wakanda.

Selain David, Letitia Wright kembali memerankan Shuri, sementara Winston Duke kembali sebagai M'Baku. Ryan Coogler menjelaskan bahwa cerita akan berfokus pada perjalanan T'Challa II menuju kedewasaan sekaligus tantangan besar yang harus dihadapinya untuk meneruskan legacy keluarganya.

Pemilihan David Jonsson mendapat sambutan hangat dari para penggemar Marvel. Aktor yang dikenal lewat Industry, Rye Lane, dan Alien: Romulus dinilai memiliki kharisma yang tepat untuk membawa karakter baru tanpa menggantikan warisan mendiang Chadwick Boseman.

Marvel juga menegaskan bahwa film ini tidak akan me-recast T'Challa versi Boseman, melainkan melanjutkan kisah melalui putranya.

Meski alur cerita masih dirahasiakan, Coogler mengisyaratkan bahwa Black Panther 3 akan mengeksplorasi perubahan besar di Wakanda setelah berbagai peristiwa dalam film sebelumnya.