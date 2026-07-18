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Leni Setya Wati
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.22 WIB

Spooky in Love Siap Tayang, Ini 3 Alasan Drama Park Eun Bin dan Yang Se Jong Wajib Ditonton

park eun bin (x @shinstar_18)
park eun bin (x @shinstar_18
 
JawaPos.com – Spooky in Love akhirnya bersiap menyapa penonton dengan perpaduan unik antara romansa, horor, dan misteri.
 
Dilansir dari soompi, sebagai remake dari film populer Spellbound (2011), drama ini menghadirkan kisah yang lebih luas dengan karakter baru serta konflik yang semakin kompleks.
 
Dibintangi Park Eun Bin, Yang Se Jong, dan Ong Seong Wu, serial ini dijadwalkan menjadi salah satu tontonan yang paling dinantikan tahun ini.
 
Daya tarik utama Spooky in Love adalah premisnya yang tidak biasa. Park Eun Bin memerankan Cheon Yeo Ri, pewaris hotel yang memiliki kemampuan melihat hantu.
 
Keunikan lainnya, siapa pun yang bersentuhan dengannya akan ikut melihat makhluk gaib.
 
Kehidupan Yeo Ri yang selama ini dipenuhi kesepian mulai berubah ketika ia bertemu jaksa Ma Gang Wook (Yang Se Jong), pria pemberani yang justru sangat takut pada hantu.
 
Menyuguhkan kisah cinta yang manis sekaligus menegangkan, drama ini juga menghadirkan segitiga cinta yang memicu rasa penasaran.
 
Kehadiran Kang Min Hwan (Ong Seong Wu), sahabat lama Yeo Ri yang menyimpan sisi misterius dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan cintanya, dipastikan akan membuat hubungan ketiga karakter utama semakin rumit.
 
Spooky in Love juga menawarkan cerita investigasi yang berbeda dari drama kebanyakan.
 
Yeo Ri memanfaatkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan arwah para korban demi mengungkap petunjuk penting, sementara Gang Wook menggunakan bukti tersebut untuk memburu pelaku kejahatan dan menegakkan hukum.
 
Kolaborasi dunia supranatural dan penyelidikan kriminal menjadi salah satu elemen yang paling menarik dalam drama ini.
 
Selain itu, penonton akan diperkenalkan dengan berbagai kisah arwah yang menyimpan luka dan penyesalan, mulai dari korban pembunuhan hingga tragedi yang belum menemukan keadilan.
 
Perjalanan Yeo Ri dan Gang Wook membantu mereka menemukan kedamaian diperkirakan akan menghadirkan emosi mendalam, sekaligus memperkuat perpaduan antara romansa, fantasi, dan misteri yang menjadi identitas utama Spooky in Love.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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