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Aulia Ramadhani
Senin, 20 Juli 2026 | 23.10 WIB

Diperankan Park Eun Bin, 3 Alasan Harus Nonton Drama Horor-Romantis Baru ‘Spooky In Love’

Pemeran drama Spooky in Love. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran drama Spooky in Love. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Tahukah kamu, drama Korea yang diperankan Park Eun Bin ‘Spooky in Love’ makin menarik perhatian, dengan cerita unik dan menyegarkan.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (18/7), di remake dari film tahun 2011 ‘Spellbound,’ Spooky in Love bergenre romantis okultisme tentang kemitraan yang kacau antara Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin), seorang pewaris hotel.

 Ia bertemu dengan Ma Gang Wook (Yang Se Jong), seorang jaksa yang bersemangat tetapi takut pada hantu, berikut alasan kamu harus nonton drama yang tayang perdana pada 18 Juli pukul 21.10 KST ini.

1. Romansa Okultisme Segar yang Dipimpin oleh Para Pemeran Unggulan

Spooky in Love mengembangkan cerita aslinya menjadi drama dengan karakter baru, dan narasi lebih menarik.

Selain kisah romantic, Park Eun Bin, Yang Se Jong, dan Ong Seong Wu menjadi pemeran utama drama ini.

2. Kisah Romantis yang Penuh Debar dan Ketegangan

Cheon Yeo Ri tidak hanya melihat hantu sendiri tetapi juga menyebabkan siapa pun yang disentuhnya melihat hantu.

Setelah bertahun-tahun mengisolasi diri karena kemampuannya yang tidak biasa, kehidupan kesepiannya mulai berubah ketika jaksa Ma Gang Wook dan teman lamanya Kang Min Hwan (Ong Seong Wu) memasuki dunianya.

Meskipun Gang Wook terpaksa menghadapi hantu yang paling ditakutinya setelah bertemu Yeo Ri, ia tetap berada di sisinya.

Editor: Hanny Suwindari
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