Setelah Hampir Empat Tahun, Jung Eun Ji Siap Kembali Lewat Mini Album Baru 

album summer, i (x @tomsonWoo

JawaPos.com - Jung Eun Ji Apink akhirnya kembali sebagai penyanyi solo. Pada 22 Juli, agensinya Billions mengumumkan comeback sang idol dengan merilis teaser perdana untuk mini album kelimanya yang bertajuk Summer, I, sekaligus mengobati penantian panjang para penggemar.

Dilansir dari Allkpop, album Summer, I menjadi karya solo terbaru Jung Eun Ji setelah jeda hampir empat tahun sejak perilisan mini album Simple pada Juli 2020. Sementara itu, proyek solo terakhirnya adalah album remake log yang dirilis pada November 2022.

Meski cukup lama tidak merilis mini album baru, Eun Ji tetap aktif bermusik melalui berbagai proyek.

Jung Eun Ji terus menunjukkan konsistensinya sebagai musisi. Tahun lalu ia merilis single digital "It's My Birthday Today?", yang turut ia tulis dan ciptakan sendiri.

Pada Februari lalu, ia juga mempersembahkan interpretasi baru lagu "Parrot", yang merupakan soundtrack drama klasik Princess Hours.

Bersamaan dengan itu, agensi juga membagikan jadwal promosi album.

Setelah teaser pertama dirilis, penggemar akan disuguhi daftar lagu pada 24 Juli, yang kemudian dilanjutkan dengan rangkaian foto konsep dan berbagai konten promosi lainnya hingga hari perilisan album.

Mini album kelima Summer, I dijadwalkan resmi meluncur pada 11 Agustus. Tak lama setelah comeback, Jung Eun Ji juga akan melanjutkan aktivitasnya dengan tampil di konser HER VOICE di Kaohsiung Arena, Taiwan, pada 5 September, sebelum menggelar konser solo pada 12–13 September.

Dengan suara khas yang hangat dan kemampuan bermusik yang terus berkembang, comeback Summer, I menjadi salah satu rilisan solo yang paling dinantikan musim panas ini.

Penggemar pun menaruh harapan besar agar Jung Eun Ji kembali menghadirkan lagu-lagu yang mampu menyentuh hati, sekaligus menunjukkan warna musik yang semakin matang.