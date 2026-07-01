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Leni Setya Wati
Rabu, 1 Juli 2026 | 18.41 WIB

SUPER JUNIOR-83z Debut Lewat Mini Album Perdana "Promise"

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Ilustrasi foto dari x @kchartsmaster

JawaPos.com - Setelah lebih dari dua dekade berdiri di panggung yang sama sebagai anggota SUPER JUNIOR, Leeteuk dan Heechul akhirnya menuliskan kisah baru.

Duo yang dikenal sebagai SUPER JUNIOR-83z resmi mengumumkan debut subunit mereka melalui mini album perdana bertajuk "Promise", sebuah proyek spesial yang telah lama dinantikan oleh E.L.F di seluruh dunia.

Tepat pada 1 Juli tengah malam waktu Korea, teaser perdana "Promise" dirilis dan langsung membangkitkan antusiasme penggemar.

Video singkat tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa mini album pertama SUPER JUNIOR-83z akan resmi meluncur pada 13 Juli 2026 pukul 18.00 KST, menandai awal perjalanan baru bagi dua idol yang telah melewati suka dan duka bersama selama bertahun-tahun.

Nama 83z bukan sekadar identitas, melainkan representasi dari ikatan Leeteuk dan Heechul yang sama-sama lahir pada tahun 1983.

Selama ini keduanya dikenal memiliki kepribadian yang bertolak belakang—Leeteuk dengan jiwa kepemimpinannya yang hangat, sementara Heechul tampil nyentrik dengan selera humor yang khas.

Perbedaan itulah yang justru melahirkan chemistry unik dan dicintai penggemar sejak masa debut SUPER JUNIOR.

Pemilihan judul "Promise" pun terasa begitu bermakna. Album ini seolah menjadi simbol janji yang akhirnya diwujudkan setelah perjalanan panjang mereka bersama.

Meski daftar lagu dan konsep lengkapnya masih dirahasiakan, teaser perdana sudah cukup untuk memicu rasa penasaran sekaligus meningkatkan ekspektasi terhadap warna musik yang akan mereka hadirkan.

Proyek ini bukan sekadar debut subunit biasa. Bagi banyak E.L.F, "Promise" menjadi hadiah emosional yang merangkum persahabatan, perjalanan karier, serta ikatan yang telah dibangun Leeteuk dan Heechul bersama para penggemar selama lebih dari 20 tahun.

Sebelum pengumuman resmi, duo ini sempat memberikan kejutan dengan membawakan lagu yang belum dirilis dalam konser encore perayaan 20 tahun SUPER JUNIOR.

Momen tersebut menjadi petunjuk bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan, dan kini semuanya bermuara pada lahirnya mini album perdana "Promise".

Keseruan tidak berhenti di perilisan album. SUPER JUNIOR-83z juga dijadwalkan memulai 2026 SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983], yang akan membawa Leeteuk dan Heechul bertemu langsung dengan para penggemar di berbagai kota Asia.

Antusiasme yang luar biasa bahkan membuat jadwal konser di Seoul harus ditambah setelah tiket pertunjukan pertama ludes hanya dalam waktu singkat.

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, persahabatan yang tak lekang oleh waktu, dan pesona yang tetap memikat lintas generasi, SUPER JUNIOR-83z siap membuktikan bahwa awal yang baru bisa lahir dari perjalanan yang panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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