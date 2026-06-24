SBS Gayo Daejeon Summer 2026 Umumkan Lineup Spektakuler, Stray Kids hingga BABYMONSTER Siap Guncang Panggung

Ilustrai photo dari x @kchartsmaster

JawaPos.com - Gelombang antusiasme penggemar K-Pop kembali memuncak setelah SBS Gayo Daejeon Summer 2026 resmi mengungkap deretan artis yang akan meramaikan festival musik musim panas paling bergengsi di Korea Selatan.

Dengan menghadirkan kombinasi grup papan atas, solois berbakat, hingga rookie yang tengah bersinar, acara tahun ini diprediksi menjadi salah satu perhelatan musik terbesar dan paling spektakuler sepanjang tahun.

Digelar pada 9 Agustus 2026 di KINTEX, Goyang, SBS Gayo Daejeon Summer kembali menjadi panggung impian bagi para idol untuk menunjukkan performa terbaik mereka.

Tak hanya menyuguhkan lagu-lagu hit yang mendominasi tangga musik, festival ini juga dikenal menghadirkan produksi panggung megah yang selalu berhasil memanjakan mata para penonton.

Lineup pertama yang diumumkan langsung mencuri perhatian publik. Nama-nama besar seperti ATEEZ, RIIZE, ZEROBASEONE, Taeyong, Wonpil, NCT WISH, MEOVV, hingga Hearts2Hearts dipastikan akan menghiasi panggung musim panas tersebut.

Kehadiran mereka menjadi jaminan bahwa malam festival akan dipenuhi energi luar biasa dan penampilan yang tak terlupakan.

Tak berhenti di situ, SBS kembali membuat penggemar heboh dengan merilis lineup tambahan yang tak kalah mengesankan.

Grup global Stray Kids dan BABYMONSTER dipastikan bergabung dalam daftar penampil, menambah daya tarik acara yang sudah dipenuhi sederet bintang ternama.

Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar K-Pop dari berbagai negara.

Selain dua nama besar tersebut, festival ini juga akan diramaikan oleh TEN, BOL4, KISS OF LIFE, izna, KickFlip, dan EVAN.

Kehadiran para artis dengan warna musik yang beragam menjanjikan pengalaman konser yang lebih kaya, mulai dari penampilan enerjik, vokal emosional, hingga koreografi memukau yang siap menghipnotis penonton.

Banyak penggemar menaruh harapan besar pada kemungkinan hadirnya panggung kolaborasi spesial yang selama ini menjadi salah satu daya tarik utama SBS Gayo Daejeon.

Pertemuan para idol dari berbagai generasi dan agensi berbeda selalu menghadirkan kejutan yang sulit ditebak dan sering kali menjadi momen ikonik yang dikenang dalam waktu lama.

Dengan popularitas global yang terus meningkat, para penampil tahun ini diyakini akan membawa atmosfer yang lebih meriah dibanding edisi sebelumnya.

Stray Kids yang tengah menikmati kesuksesan internasional, BABYMONSTER yang semakin mengukuhkan namanya sebagai monster rookie, hingga ATEEZ dan RIIZE yang memiliki basis penggemar kuat diprediksi menjadi magnet utama festival.

Seiring semakin dekatnya hari pelaksanaan, SBS Gayo Daejeon Summer 2026 terus membangun ekspektasi tinggi di kalangan pecinta K-Pop.

Dengan lineup bertabur bintang, produksi panggung berskala besar, dan potensi kolaborasi yang mengejutkan, festival ini siap menjadi perayaan musik musim panas yang akan meninggalkan kesan mendalam bagi penggemar di seluruh dunia.

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