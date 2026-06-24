Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 25 Juni 2026 | 01.05 WIB

SBS Gayo Daejeon Summer 2026 Umumkan Lineup Spektakuler, Stray Kids hingga BABYMONSTER Siap Guncang Panggung

Ilustrai photo dari x @kchartsmaster

 

 
 
 
JawaPos.com - Gelombang antusiasme penggemar K-Pop kembali memuncak setelah SBS Gayo Daejeon Summer 2026 resmi mengungkap deretan artis yang akan meramaikan festival musik musim panas paling bergengsi di Korea Selatan.
 
Dengan menghadirkan kombinasi grup papan atas, solois berbakat, hingga rookie yang tengah bersinar, acara tahun ini diprediksi menjadi salah satu perhelatan musik terbesar dan paling spektakuler sepanjang tahun.
 
Digelar pada 9 Agustus 2026 di KINTEX, Goyang, SBS Gayo Daejeon Summer kembali menjadi panggung impian bagi para idol untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
 
Tak hanya menyuguhkan lagu-lagu hit yang mendominasi tangga musik, festival ini juga dikenal menghadirkan produksi panggung megah yang selalu berhasil memanjakan mata para penonton.
 
Lineup pertama yang diumumkan langsung mencuri perhatian publik. Nama-nama besar seperti ATEEZ, RIIZE, ZEROBASEONE, Taeyong, Wonpil, NCT WISH, MEOVV, hingga Hearts2Hearts dipastikan akan menghiasi panggung musim panas tersebut.
 
Kehadiran mereka menjadi jaminan bahwa malam festival akan dipenuhi energi luar biasa dan penampilan yang tak terlupakan.
 
Tak berhenti di situ, SBS kembali membuat penggemar heboh dengan merilis lineup tambahan yang tak kalah mengesankan.
 
Grup global Stray Kids dan BABYMONSTER dipastikan bergabung dalam daftar penampil, menambah daya tarik acara yang sudah dipenuhi sederet bintang ternama.
 
Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar K-Pop dari berbagai negara.
 
Selain dua nama besar tersebut, festival ini juga akan diramaikan oleh TEN, BOL4, KISS OF LIFE, izna, KickFlip, dan EVAN.
 
Kehadiran para artis dengan warna musik yang beragam menjanjikan pengalaman konser yang lebih kaya, mulai dari penampilan enerjik, vokal emosional, hingga koreografi memukau yang siap menghipnotis penonton.
 
Banyak penggemar menaruh harapan besar pada kemungkinan hadirnya panggung kolaborasi spesial yang selama ini menjadi salah satu daya tarik utama SBS Gayo Daejeon.
 
Pertemuan para idol dari berbagai generasi dan agensi berbeda selalu menghadirkan kejutan yang sulit ditebak dan sering kali menjadi momen ikonik yang dikenang dalam waktu lama.
 
Dengan popularitas global yang terus meningkat, para penampil tahun ini diyakini akan membawa atmosfer yang lebih meriah dibanding edisi sebelumnya.
 
Stray Kids yang tengah menikmati kesuksesan internasional, BABYMONSTER yang semakin mengukuhkan namanya sebagai monster rookie, hingga ATEEZ dan RIIZE yang memiliki basis penggemar kuat diprediksi menjadi magnet utama festival.
 
Seiring semakin dekatnya hari pelaksanaan, SBS Gayo Daejeon Summer 2026 terus membangun ekspektasi tinggi di kalangan pecinta K-Pop.
 
Dengan lineup bertabur bintang, produksi panggung berskala besar, dan potensi kolaborasi yang mengejutkan, festival ini siap menjadi perayaan musik musim panas yang akan meninggalkan kesan mendalam bagi penggemar di seluruh dunia.
 
 
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Stray Kids akan Merilis Album dan Mengumumkan Tur Dunia Baru - Image
Entertainment

Stray Kids akan Merilis Album dan Mengumumkan Tur Dunia Baru

Senin, 22 Juni 2026 | 16.40 WIB

Felix Stray Kids akan Menjadi Wajah Baru dari Desain Modern Hanbok - Image
Entertainment

Felix Stray Kids akan Menjadi Wajah Baru dari Desain Modern Hanbok

Kamis, 18 Juni 2026 | 20.13 WIB

Seungmin Stray Kids Cedera, Aktivitasnya dibatasi dalam Fan Meeting Mendatang - Image
Entertainment

Seungmin Stray Kids Cedera, Aktivitasnya dibatasi dalam Fan Meeting Mendatang

Rabu, 18 Maret 2026 | 15.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J - Image
1

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

6

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

9

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

10

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore