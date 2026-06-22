Stray Kids akan Merilis Album dan Mengumumkan Tur Dunia Baru

JawaPos.com - STAY (nama penggemar Stray Kids) mendapatkan angin segar dari JYP Entertainment, yang mengumumkan berita terbaru tentang Stray Kids (22/6)

JYP Entertainment mengumumkan jika Stray Kids, akan merilis album baru pada bulan Agustus dan memulai tur dunia baru.

Dikutip dari Korea Times, album terbaru Stray Kids 'This & That' akan dirilis pada tanggal 7 Agustus.

Ini akan menandai album baru pertama grup tersebut dalam sembilan bulan, setelah perilisan 'Do It' dari proyek 'Skz It Tape' mereka pada bulan November.

Menjelang perilisan album, Stray Kids akan merilis single digital berjudul 'Run It' pada pukul 13.00 siang pada hari Rabu. Lagu pra-rilis ini akan dimasukkan dalam album yang akan datang.

Grup tersebut juga mengumumkan tur dunia baru, melanjutkan kesuksesan tur sebelumnya yang berakhir pada bulan Oktober.

Tur tersebut mencakup 56 pertunjukan di 35 kota, menjadikannya tur terbesar grup tersebut hingga saat ini.

Detail lebih lanjut tentang negara mana saja, yang akan disambangi oleh tur Stray Kids mendatang belum diumumkan.

Stray Kids baru-baru ini, tampil sebagai penampil utama di Governors Ball Music Festival di New York pada tanggal 6 Juni (waktu Amerika Serikat).