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Leni Setya Wati
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.40 WIB

Jelang Episode Akhir, Rating Agent Kim Reactivated Tembus Rekor Tertinggi

so ji sub dalam drama agent kim reactivated (x @soompi)
so ji sub dalam drama agent kim reactivated (x @soompi
 
JawaPos.com – Drama Agent Kim Reactivated, membuktikan popularitasnya dengan mencetak rekor rating terbaru menjelang dua pekan terakhir penayangannya.
 
Dari laporan soompi, episode ketujuh yang tayang pada 17 Juli berhasil mencatatkan performa terbaik sejak drama ini mengudara, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu serial paling sukses tahun ini.
 
Berdasarkan data Nielsen Korea, episode terbaru Agent Kim Reactivated meraih rating nasional rata-rata sebesar 21,9 persen.
 
Angka tersebut menjadi rekor tertinggi yang pernah diraih drama ini untuk penayangan hari Jumat, yang biasanya memiliki jumlah penonton lebih rendah dibandingkan episode yang tayang pada Sabtu.
 
Agent Kim Reactivated kembali mempertahankan gelarnya sebagai program televisi paling banyak ditonton di Korea Selatan pada Jumat.
 
Dominasi ini menunjukkan antusiasme penonton yang terus meningkat seiring cerita yang memasuki fase klimaks menjelang penayangan episode terakhir.
 
Kesuksesan ini tidak lepas dari alur cerita yang semakin menegangkan serta aksi para karakternya yang berhasil menjaga rasa penasaran penonton di setiap episode.
 
Memasuki dua pekan terakhir, konflik yang semakin kompleks diprediksi akan membuat persaingan rating semakin menarik hingga episode penutup.
 
Banyak penggemar berharap Agent Kim Reactivated mampu menutup penayangannya dengan capaian yang lebih tinggi lagi.
 
Konsistensi performa drama ini menjadi bukti kuat bahwa serial aksi masih memiliki tempat istimewa di hati penonton Korea.
 
Perhatian publik tertuju pada bagaimana kisah Agent Kim Reactivated akan berakhir.
 
Jika momentum ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin drama SBS tersebut kembali mencetak rekor baru sekaligus mengakhiri penayangannya sebagai salah satu drama Korea dengan rating tertinggi tahun 2026.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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