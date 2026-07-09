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Leni Setya Wati
Jumat, 10 Juli 2026 | 06.07 WIB

Spoiler Agent Kim Reactivated: Hubungan Manager Kim dan Park Young Gwang Terungkap

So ji sub, Taecyeon dalam drama Agent Kim Reactivated (X @soompi) - Image

So ji sub, Taecyeon dalam drama Agent Kim Reactivated (X @soompi)


JawaPos.com - Drama Agent Kim Reactivated merilis sejumlah potongan gambar terbaru menjelang penayangan episode berikutnya.

Dilansir dari Soompi, foto-foto itu memberikan bocoran mengenai masa lalu Manager Kim yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar bagi para penonton.

Diadaptasi dari webtoon, Agent Kim Reactivated mengisahkan Manager Kim yang diperankan So Ji Sub, seorang ayah yang tampak menjalani kehidupan biasa.

Namun, di balik kesehariannya, ia menyimpan masa lalu sebagai agen rahasia dan rela mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan putri semata wayangnya.

Di episode sebelumnya, Manager Kim dan Park Young Gwang, yang diperankan Taecyeon, menjalankan sebuah misi berbahaya. Keduanya diketahui telah bersahabat sejak menjalani pelatihan sebagai agen di Korea Utara.

Namun, operasi tersebut berubah menjadi tragedi setelah mereka terjebak dalam sebuah jebakan yang berujung pada tewasnya Park Young Gwang, sementara Manager Kim menjadi satu-satunya yang selamat.

Episode selanjutnya akan membawa penonton kembali ke masa lalu melalui adegan kilas balik di barak pelatihan.

Dalam momen tersebut, Manager Kim dan Park Young Gwang duduk berdampingan sambil berbincang sebelum menjalankan misi terakhir mereka. 

Percakapan itu memperlihatkan kuatnya rasa percaya dan persahabatan yang telah terjalin di antara keduanya.

Ketika adegan Park Young Gwang mengatakan kepada Manager Kim, "Kamu adalah Kim." Kalimat singkat ini diperkirakan memiliki makna penting yang berkaitan dengan asal-usul identitas "Code Name 66", julukan yang selama ini melekat pada Manager Kim dan masih menjadi misteri dalam cerita.

Editor: Candra Mega Sari
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