Meski Rating Sedikit Turun, "Agent Kim Reactivated" Masih Kuasai Peringkat Drama 2026

so ji sub dalam drama agent kim reactivated (x @soompi)

JawaPos.com – Agent Kim Reactivated, kembali mendominasi di layar kaca.

Menurut laporan Soompi, meski mengalami penurunan rating untuk pertama kalinya sejak penayangan perdana, drama yang dibintangi So Ji Sub itu tetap mempertahankan posisinya sebagai drama dengan jumlah penonton tertinggi sepanjang tahun 2026.

Sebelumnya, Agent Kim Reactivated sukses mencetak rekor dengan menembus rating lebih dari 20 persen.

Pencapaian tersebut bahkan menempatkannya sebagai drama Jumat-Sabtu dengan rating tertinggi ketiga dalam sejarah SBS, sekaligus menjadi salah satu prestasi terbesar untuk drama Korea tahun ini.

Berdasarkan data Nielsen Korea yang dirilis pada 10 Juli, episode kelima mencatat rating nasional rata-rata sebesar 20,5 persen.

Angka tersebut memang sedikit lebih rendah dibanding episode sebelumnya, tetapi tetap menjadikan Agent Kim Reactivated sebagai program televisi yang paling banyak ditonton selama sepekan, mengungguli tayangan dari berbagai genre.

Diadaptasi dari webtoon, drama ini tentang Manager Kim, seorang ayah yang menjalani kehidupan biasa. Namun, di balik sosoknya yang sederhana, ia menyimpan masa lalu kelam sebagai agen dengan kemampuan luar biasa.

Demi menyelamatkan putri tercintanya, ia kembali terjun ke dunia penuh bahaya dan menghadapi berbagai ancaman mematikan.

Perpaduan aksi intens, alur cerita emosional, serta penampilan memukau So Ji Sub menjadi salah satu alasan drama ini terus mendapat respons positif dari penonton.

Konsistensi mempertahankan rating di atas angka 20 persen menunjukkan bahwa Agent Kim Reactivated masih menjadi tontonan favorit masyarakat Korea dan berpeluang mencetak rekor-rekor baru seiring berlanjutnya penayangan episode berikutnya.

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