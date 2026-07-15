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Aulia Ramadhani
Rabu, 15 Juli 2026 | 11.20 WIB

Jadi Bintang Tamu, Sunmi, Tiffany Young Girls' Generation, dan Leo VIXX Ramaikan Suasana Acara Amazing Saturday

Sunmi, Tiffany Young Girls' Generation, dan Leo VIXX. Sumber foto: Soompi - Image

Sunmi, Tiffany Young Girls' Generation, dan Leo VIXX. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Tahukah kamu, Sunmi, Tiffany Young Girls' Generation, dan Leo VIXX (Jung Taek Woon) akan menghibur penggemar lewat acara Korea Amazing Saturday sebagai bintang tamu.

Dikutip dari Soompi, Selasa (14/7), acara variety show populer tvN yang akan tayang pada 18 Juli pukul 19.30 KST  ini, telah merilis cuplikan episode mendatangnya.

Menariknya, cuplikan baru ini dimulai dengan mengungkapkan bahwa tema episode tersebut adalah ‘Kembali ke Tahun 2010-an.

Pembawa acara Boom kemudian meyakinkan Sunmi bahwa anggota pemeran ‘Amazing Saturday’ Kim Dong Hyun, Nucksal, dan Young K DAY6 akan mengurus promosi lagu comeback barunya selama acara berlangsung.

Menarik perhatian, Sunmi membuat semua orang terkesan, ia mampu menangkap sebagian besar lirik selama permainan tebak-tebakan khas acara tersebut.

Untuk meramaikan suasana, Tiffany membuktikan bahwa ia serius mempromosikan musikalnya yang akan datang, Yumi’s Cells.

Ia bahkan sampai menjadi tamu pertama yang membagikan pamflet kepada para pemain di acara tersebut.

Tentang musikal tersebut, Tiffany tidak melewatkan kesempatan untuk mempromosikannya, dan rekan bandnya, Taeyeon, menjelaskan, “Dia di sini dengan misi hari ini.”

Kemudian, ketika topik tentang unit terbaru Girls’ Generation, HyoRiSoo, muncul, Tiffany dengan bercanda menyarankan bahwa sudah waktunya bagi TaeTiSeo untuk maju dan menantang mereka.

Terlihat ekspresi gugup dari Leo, yang akan beradu akting dengan Tiffany dalam versi musikal Yumi's Cells.

Editor: Hanny Suwindari
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