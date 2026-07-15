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Leni Setya Wati
Rabu, 15 Juli 2026 | 16.14 WIB

Comeback Solo Setelah 10 Tahun, Tiffany Young Siapkan Album Edge of Calm

tiffany young (x @teampmg_kr) - Image

tiffany young (x @teampmg_kr)

JawaPos.com – Tiffany Young mengumumkan comeback solo yang telah lama dinantikan.

Penyanyi sekaligus aktris tersebut akan merilis album penuh pertamanya berjudul Edge of Calm pada 20 Agustus, sebagai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus menjadi album studio pertama sejak memulai karier solo satu dekade lalu.

Menurut laporan The Chosun, agensi Pacific Music Group, yang menyebut Edge of Calm sebagai karya yang menggambarkan momen ketika seseorang menemukan keseimbangan di tengah emosi dan fokus.

Tema tersebut juga tercermin dari poster jadwal perilisan yang menampilkan Tiffany dengan gaya minimalis, tatapan mendalam, dan nuansa visual yang elegan.

Judul album Edge of Calm bermakna tentang titik pertemuan antara ketegangan, konsentrasi, dan ketenangan sebelum seseorang benar-benar mencapai kedamaian.

Menariknya, Tiffany terlibat secara langsung dalam seluruh proses kreatif, mulai dari penyusunan konsep, penataan gaya, pengarahan visual, hingga pembuatan storyboard video musik.

Tiffany telah menyiapkan berbagai konten promosi. Pre-order album akan dibuka pada 30 Juli, kemudian dilanjutkan dengan perilisan potongan audio, foto konsep, hingga teaser video musik yang akan memperkenalkan suasana album secara bertahap kepada para penggemar.

Comeback ini menjadi momen istimewa karena hadir tepat 10 tahun setelah Tiffany memulai karier sebagai solois.

Selama satu dekade terakhir, ia terus memperluas kiprahnya, baik di dunia musik maupun akting, sehingga album baru ini diprediksi akan menampilkan warna musikal yang lebih matang dan personal.

Di samping itu, Tiffany juga tengah menikmati fase baru dalam kehidupannya. Awal tahun ini ia mengumumkan pernikahannya dengan aktor Byun Yo Han yang disambut hangat oleh penggemar.

Editor: Hanny Suwindari
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