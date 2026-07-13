Karakter Yang Se Jong di Spooky in Love Jadi Sorotan Lewat Teaser Terbaru

yang se jong di drama spooky in love (x @soompi)
JawaPos.com – Spooky in Love kembali membangkitkan rasa penasaran penggemar dengan merilis teaser terbaru yang berfokus pada karakter Ma Gang Wook, diperankan Yang Se Jong.
Dilansir dari soompi, teaser singkat tersebut memperlihatkan perpaduan aksi, komedi, dan nuansa supranatural yang akan menjadi daya tarik utama drama remake film Spellbound ini.
Ma Gang Wook diperkenalkan sebagai seorang jaksa yang dikenal berani dan berintegritas. Ia tak gentar menghadapi pelaku kejahatan, bahkan ketika harus berhadapan dengan orang-orang berkuasa yang mencoba menghalangi proses hukum. Tekadnya untuk menegakkan keadilan membuatnya tampil sebagai sosok yang nyaris tanpa rasa takut.
Di balik keberaniannya menghadapi para kriminal, Ma Gang Wook ternyata memiliki satu kelemahan yang cukup mengejutkan. Ia sangat takut pada hantu.
Ketakutan itu bahkan membuatnya tidak sanggup menonton film horor. Saat mendengar rumor tentang kemunculan hantu di sebuah kamar mandi setiap kali hujan turun, ia berdiri gemetar di depan pintu sambil memberanikan diri berteriak, "Keluarlah!"
Momen lucu lainnya ketika Ma Gang Wook panik dan berlari menuju rumah Cheon Yeo Ri, karakter yang diperankan Park Eun Bin. Dengan wajah ketakutan, ia memanggil nama Yeo Ri dari depan gerbang rumah. Suara Yeo Ri kemudian terdengar dalam narasi, menggoda sang jaksa dengan berkata, "Bukankah kamu bilang tidak takut?"
Spooky in Love mengisahkan Cheon Yeo Ri, pewaris hotel mewah yang memiliki kemampuan melihat hantu, dan Ma Gang Wook, jaksa penuh semangat yang justru memiliki fobia terhadap makhluk gaib.
Pertemuan keduanya melahirkan hubungan unik yang dipenuhi konflik, tawa, sekaligus romansa di tengah berbagai kejadian supranatural.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland