Karakter Yang Se Jong di Spooky in Love Jadi Sorotan Lewat Teaser Terbaru

JawaPos.com – Spooky in Love kembali membangkitkan rasa penasaran penggemar dengan merilis teaser terbaru yang berfokus pada karakter Ma Gang Wook, diperankan Yang Se Jong.

Dilansir dari soompi, teaser singkat tersebut memperlihatkan perpaduan aksi, komedi, dan nuansa supranatural yang akan menjadi daya tarik utama drama remake film Spellbound ini.

Ma Gang Wook diperkenalkan sebagai seorang jaksa yang dikenal berani dan berintegritas. Ia tak gentar menghadapi pelaku kejahatan, bahkan ketika harus berhadapan dengan orang-orang berkuasa yang mencoba menghalangi proses hukum. Tekadnya untuk menegakkan keadilan membuatnya tampil sebagai sosok yang nyaris tanpa rasa takut.

Di balik keberaniannya menghadapi para kriminal, Ma Gang Wook ternyata memiliki satu kelemahan yang cukup mengejutkan. Ia sangat takut pada hantu.

Ketakutan itu bahkan membuatnya tidak sanggup menonton film horor. Saat mendengar rumor tentang kemunculan hantu di sebuah kamar mandi setiap kali hujan turun, ia berdiri gemetar di depan pintu sambil memberanikan diri berteriak, "Keluarlah!"

Momen lucu lainnya ketika Ma Gang Wook panik dan berlari menuju rumah Cheon Yeo Ri, karakter yang diperankan Park Eun Bin. Dengan wajah ketakutan, ia memanggil nama Yeo Ri dari depan gerbang rumah. Suara Yeo Ri kemudian terdengar dalam narasi, menggoda sang jaksa dengan berkata, "Bukankah kamu bilang tidak takut?"

Spooky in Love mengisahkan Cheon Yeo Ri, pewaris hotel mewah yang memiliki kemampuan melihat hantu, dan Ma Gang Wook, jaksa penuh semangat yang justru memiliki fobia terhadap makhluk gaib.