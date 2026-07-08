Park Eun Bin dan Yang Se Jong Selidiki Kasus dalam Teaser Drama Spooky In Love

Park Eun Bin dan Yang Se Jong. Sumber foto: Soompi
Jawapos.com - Drama Korea Spooky in Love yang diperanakan Park Eun Bin telah merilis teaser baru yang membuat penasaran.
Dikutip dari Soompi, Rabu (8/7), diremake dari film tahun 2011 Spellbound, drama ini mengisahkan hubungan kacau antara seorang pewaris hotel yang dapat melihat hantu dan seorang jaksa penuntut.
Terlihat dalam cuplikan, jaksa penuntut andal Ma Gang Wook (Yang Se Jong) menyarankan kepada CEO hotel Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) agar mereka bekerja sama untuk memecahkan sebuah kasus.
Cheon Yeo Ri menggunakan kemampuannya untuk menemukan petunjuk kasus-kasus yang belum terpecahkan.
Ia pun menemukan TKP dan mayat tersembunyi menggunakan kesaksian hantu yang ditemuinya, di sisi lain, Ma Gang Wook terus-menerus panik karena sangat takut.
Membuat suasana tawa, ia bahkan pingsan setelah Cheon Yeo Ri memberitahunya bahwa ada hantu tepat di sebelahnya.
Bibit cinta akhirnya mulai berkembang di antara mereka, karena siapa pun yang menyentuh Cheon Yeo Ri akhirnya juga melihat hantu, ia selalu menghindari kontak fisik dengan orang lain.
Menggoda penonton, cuplikan tersebut menunjukkan ia berpegangan tangan dengan Ma Gang Wook, mengisyaratkan perubahan perasaannya.
Ma Gang Wook, yang selalu ketakutan tak berdaya ketika berhadapan dengan hantu, mulai menunjukkan sisi dirinya yaitu berani melindungi Cheon Yeo Ri dengan memeluknya.
Terlihat juga Cheon Yeo Ri dengan ramah mendekati seorang wanita tua yang secara keliru ia yakini sebagai hantu, saksikan Spooky in Love pada 18 Juli pukul 21.10 KST.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah