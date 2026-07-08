Park Eun Bin dan Yang Se Jong Selidiki Kasus dalam Teaser Drama Spooky In Love

Jawapos.com - Drama Korea Spooky in Love yang diperanakan Park Eun Bin telah merilis teaser baru yang membuat penasaran.

Dikutip dari Soompi, Rabu (8/7), diremake dari film tahun 2011 Spellbound, drama ini mengisahkan hubungan kacau antara seorang pewaris hotel yang dapat melihat hantu dan seorang jaksa penuntut.

Terlihat dalam cuplikan, jaksa penuntut andal Ma Gang Wook (Yang Se Jong) menyarankan kepada CEO hotel Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) agar mereka bekerja sama untuk memecahkan sebuah kasus.

Cheon Yeo Ri menggunakan kemampuannya untuk menemukan petunjuk kasus-kasus yang belum terpecahkan.

Ia pun menemukan TKP dan mayat tersembunyi menggunakan kesaksian hantu yang ditemuinya, di sisi lain, Ma Gang Wook terus-menerus panik karena sangat takut.

Membuat suasana tawa, ia bahkan pingsan setelah Cheon Yeo Ri memberitahunya bahwa ada hantu tepat di sebelahnya.

Bibit cinta akhirnya mulai berkembang di antara mereka, karena siapa pun yang menyentuh Cheon Yeo Ri akhirnya juga melihat hantu, ia selalu menghindari kontak fisik dengan orang lain.

Menggoda penonton, cuplikan tersebut menunjukkan ia berpegangan tangan dengan Ma Gang Wook, mengisyaratkan perubahan perasaannya.

Ma Gang Wook, yang selalu ketakutan tak berdaya ketika berhadapan dengan hantu, mulai menunjukkan sisi dirinya yaitu berani melindungi Cheon Yeo Ri dengan memeluknya.