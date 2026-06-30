Big Hit Music Klarifikasi Polemik CORTIS Setelah Penerbangan Paris-Incheon Mengalami Penundaan

JawaPos.com – Big Hit Music menyampaikan permintaan maaf setelah grup pendatang baru CORTIS terlibat kontroversi akibat keterlambatan naik penerbangan rute Paris-Incheon.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (30/6), Agensi tersebut mengakui bahwa keterlambatan boarding menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang lain dalam penerbangan yang sama.

Big Hit menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi akibat kemacetan lalu lintas parah yang disebabkan oleh kecelakaan saat perjalanan menuju bandara.

Menurut pernyataan resmi agensi, anggota CORTIS tiba di area keberangkatan lebih lambat dari jadwal yang telah diperkirakan. Big Hit menyampaikan penyesalan atas dampak keterlambatan tersebut dan meminta maaf kepada seluruh penumpang yang terdampak.

Penerbangan yang seharusnya berangkat pada pukul 14.40 akhirnya mengalami penundaan hingga sekitar 40 menit.

Kontroversi bermula setelah seorang penumpang mengunggah pengalaman mengenai penerbangan tersebut di forum daring. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa pengumuman panggilan terakhir telah dilakukan beberapa kali sebelum anggota CORTIS tiba di gerbang keberangkatan.

Unggahan tersebut kemudian menyebar luas dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.

Selain meminta maaf atas keterlambatan boarding, Big Hit Music juga membantah sejumlah tuduhan lain yang beredar di internet. Agensi menegaskan bahwa klaim mengenai anggota CORTIS berganti pakaian di lorong pesawat hingga mengganggu penumpang lain tidak berkaitan dengan penerbangan Paris-Incheon tersebut.

Big Hit menjelaskan bahwa kejadian yang dimaksud terjadi pada kesempatan berbeda ketika seluruh penumpang telah turun dari pesawat.