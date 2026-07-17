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Leni Setya Wati
Jumat, 17 Juli 2026 | 21.31 WIB

BIGHIT MUSIC Beberkan Kondisi Keonho CORTIS, Tur "PUT YOUR PHONE DOWN" Tetap Berjalan 

keonho cortis (x @kstyle_news) - Image

keonho cortis (x @kstyle_news)

 
JawaPos.com – Kabar terbaru mengenai anggota CORTIS, Keonho, tengah menjadi sorotan para penggemar.
 
Dilansir dari soompi pada 15 Juli 2026, BIGHIT MUSIC mengumumkan bahwa sang idol mengalami cedera pada kedua tangannya setelah terjatuh, sehingga harus menjalani penyesuaian aktivitas selama masa pemulihan.
 
Keonho mengalami patah tulang di area sekitar kedua jari kelingking setelah mendarat dengan posisi yang kurang tepat saat terjatuh.
 
Ia telah menerima perawatan medis dan kini dalam proses pemulihan. Untuk melindungi bagian yang cedera, Keonho diwajibkan mengenakan gips serta penyangga tangan, sekaligus mengurangi pergerakan kedua lengannya sesuai anjuran tim medis.
 
Meski tengah menjalani pemulihan, Keonho tetap bertekad menyapa para penggemar.
 
Dalam konser 2026 CORTIS TOUR IN INCHEON yang digelar pada 18 dan 19 Juli, ia dipastikan tetap tampil bersama grup. Namun, demi mencegah cedera semakin parah, Keonho akan tampil tanpa mengikuti koreografi penuh selama pertunjukan.
 
BIGHIT MUSIC menegaskan bahwa partisipasi Keonho dalam festival maupun jadwal lain ke depan akan terus dievaluasi berdasarkan kondisi kesehatannya. 
 
Agensi memastikan seluruh keputusan akan diambil dengan mengutamakan proses penyembuhan sang artis agar dapat kembali beraktivitas secara optimal.
 
Keonho juga menyampaikan pesan kepada para penggemar. Ia mengaku sedih karena tidak bisa menampilkan penampilan terbaik di tur perdana CORTIS yang telah lama dinantikan.
 
Meski demikian, ia berjanji akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya dan berterima kasih atas dukungan yang terus diberikan oleh para COERs.
 
Dengan tur "PUT YOUR PHONE DOWN" yang menjadi tur pertama dalam karier CORTIS, kehadiran Keonho di atas panggung tetap menjadi kabar yang melegakan bagi penggemar.
 
Kini, para penggemar berharap sang idol dapat segera pulih sepenuhnya dan kembali tampil bersama para anggota tanpa batasan.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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