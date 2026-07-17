Bahagianya Jerome Kurnia Membintangi Series A Little White Lie

Jumpa pers Series A Little White Lie di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aktor Jerome Kurnia mengaku sangat bahagia dipercaya membintangi serial A Little White Lie. Dalam serial garapan sutradara Sondang Pratama itu, Jerome berperan sebagai Adit dan beradu akting dengan Calista Arum serta Junior Robert.
Jerome menyebut karakter Adit menjadi salah satu peran yang paling menarik untuk ia eksplorasi. Pasalnya, tokoh tersebut memiliki kepribadian yang kompleks dan menjadi bagian penting dalam alur cerita yang diadaptasi dari sebuah buku.
"Aku bahagia banget meranin Adit. Karakter Adit menurut aku sangat kompleks. Ini diadaptasi dari sebuah buku dan aku senang banget bisa merealisasikan buku menjadi sebuah tontonan," kata Jerome Kurnia dalam jumpa pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).
Selain menikmati proses pendalaman karakter, Jerome juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga selama menjalani produksi serial yang diproduksi Unlimited Production dan akan tayang di MAXStream.
"Aku sangat bersyukur bisa belajar banyak dari mereka yang terlibat dalam produksi ini. Mereka sangat jago di akting dan melakukannya dengan bahagia," ujarnya.
Sementara itu, sutradara Sondang Pratama mengungkapkan proses syuting A Little White Lie berjalan relatif lancar. Menurutnya, para pemain memiliki kualitas akting yang baik sehingga proses pendalaman karakter tidak menemui banyak kendala.
"Para pemain di sini oke semua ya, tidak terlalu menguras energi ketika develop karakter ke mereka. Kita jarang take ulang. Paling banyak 2-3 kali take," ungkap Sondang.
Sondang mengatakan A Little White Lie hadir sebagai drama remaja yang menggabungkan kisah persahabatan, romansa, dan konflik emosional yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia pun optimistis penonton akan mudah terhubung dengan perjalanan para karakternya.
"Di sini ada rasa gemasnya, kesal, tapi sebalnya nggak yang terlalu. Para penonton pasti akan ikut merasakan apa yang dirasakan Ocha, Adit, Bintang, dan sejumlah karakter lainnya. Itu mewakili apa yang kita rasakan sehari-hari," katanya.
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