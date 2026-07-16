The Odyssey Jadi Film Pertama Christopher Nolan yang Sepenuhnya Gunakan Kamera IMAX untuk Seluruh Produksi

Matt Damon sebagai Odysseus dalam The Odyssey (Screen Daily)
JawaPos.com – The Odyssey menjadi film pertama karya Christopher Nolan yang seluruh proses pengambilan gambarnya menggunakan kamera IMAX.
Dilansir dari laman Screen Daily pada Kamis (16/7), Teknologi tersebut menghadirkan pengalaman visual yang lebih imersif dengan skala sinematik yang megah sepanjang film.
Selain Matt Damon sebagai pemeran utama, film ini juga dibintangi Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, dan Charlize Theron.
Film ini merupakan adaptasi dari puisi epik karya Homer yang mengisahkan perjalanan panjang Odysseus setelah Perang Troya. Sebagai Raja Ithaca, Odysseus berusaha kembali ke kampung halamannya untuk bertemu sang istri, Penelope, dan putranya, Telemachus.
Dalam perjalanannya, Odysseus harus menghadapi berbagai rintangan berbahaya, mulai dari makhluk mitologi, penyihir, hingga amarah para dewa.
Christopher Nolan mengemas kisah tersebut dengan pendekatan realistis yang dipadukan dengan efek praktis sehingga menghadirkan dunia mitologi yang terasa hidup. Penggunaan kamera IMAX secara penuh memperkuat kemegahan lanskap, adegan peperangan, dan perjalanan Odysseus di berbagai lokasi.
Struktur cerita juga disusun secara nonlinier dengan perpaduan kilas balik dan alur yang saling berkaitan.
Selain menampilkan petualangan epik, The Odyssey juga mengangkat tema penyesalan, pengorbanan, dan dampak psikologis perang terhadap manusia. Melalui perjalanan pulang Odysseus, Nolan menggambarkan bahwa perang tidak hanya melahirkan pahlawan, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi para penyintas.
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