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Risma Azzah Fatin
Kamis, 16 Juli 2026 | 23.49 WIB

Kim Soo Hyun Beri Sinyal Comeback Usai Vakum dan Terima Lebih dari 40 Tawaran Serial dan Film

Kim Soo Hyun (Kbizoom) - Image

Kim Soo Hyun (Kbizoom)

JawaPos.com – Kim Soo Hyun memberi sinyal kembali ke industri hiburan setelah vakum selama 17 bulan akibat kontroversi yang sempat menghentikan aktivitasnya.

Dilansir dari lamab Kbizoom pada Kamis (16/7), Aktor asal Korea Selatan itu kembali aktif di media sosial dengan membagikan unggahan terbaru yang menampilkan kampanye iklan bersama merek fesyen BENCH.

Aktivitas tersebut menjadi penanda pertama kembalinya Kim Soo Hyun ke ruang publik sejak Februari 2025.

Menurut laporan yang dikutip dari sumber industri, Kim Soo Hyun telah menerima lebih dari 40 tawaran untuk membintangi film dan drama televisi. Minat terhadap sang aktor disebut meningkat kembali setelah adanya perkembangan terbaru dalam kasus hukum yang berkaitan dengan kontroversi sebelumnya.

Selain tawaran akting, sejumlah perusahaan juga dikabarkan mulai menjajaki peluang kerja sama komersial dengannya.

Perhatian publik juga tertuju pada serial orisinal Disney+ berjudul Knock-Off yang dibintangi Kim Soo Hyun. Proses produksi serial tersebut telah selesai, tetapi jadwal penayangannya masih ditunda dan belum diumumkan secara resmi.

Platform streaming tersebut disebut akan menentukan waktu penayangan setelah mempertimbangkan perkembangan situasi.

Meski sinyal comeback semakin kuat, Kim Soo Hyun maupun agensinya belum mengumumkan proyek akting berikutnya secara resmi. Agensinya menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan selama masa vakum sang aktor.

Editor: Novia Tri Astuti
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