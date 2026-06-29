Saskia Chadwick Malu Terlalu Ceria di Series Samuel, Teman-temannya Malah Suka

JawaPos.com - Aktris Saskia Chadwick dipasangkan dengan Fadi Alaydrus dalam serial Samuel yang saat ini sedang tayang di platform streaming WeTV.

Saskia Chadwick mengaku tidak terbebani saat melakukan adegan romansa remaja bersama Fadi Alaydrus. Dia bisa melakukan adegan dengan baik karena sudah mengenal Fadi dan sempat beberapa kali satu project bareng sebelumnya.

"Kebetulan Saski sudah beberapa kali project bareng, aman saja sih kak. Alhamdulillah," ujar Saskia Chadwick di bilangan Kemayoran, Jakarta.

Menurutnya, proses syuting serial Samuel sangat menyenangkan karena diwarnai dengan banyak candaan antar pemain. Hal itu membuat Saskia Chadwick dan para pemain lainnya betah meski harus berlama-lama di lokasi syuting.

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"Karena bercanda terus, kita syuting kayak sekolah. Meski sudah selesai duluan, masih nungguin yang lainnya selesai semua dulu. Karena memang seseru itu di lokasi syuting," tutur Saskia Chadwick.

Dia juga mengatakan, peran Azzura yang diperankannya memiliki gaya khas anak remaja yang sangat ceria dan cenderung terlihat lebay ketika ditonton sendiri olehnya.

Saskia Chadwick mengaku sempat malu ketika menonton dirinya sendiri saat memerankan Azzura dalam serial Samuel. Namun perasaan itu pelan-pelan menghilang setelah teman-temannya memberikan apresiasi yang sangat positif.

"Melihat respons positif dari teman-teman aku, jadi senang. Mereka bersemangat banget nontonnya. Sampai minta bocorannya, tapi aku nggak kasih bocoran ke mereka," ungkapnya.