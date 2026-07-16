Sinopsis Seri Televisi Stranger Things (2016-2025): Kota Kecil dengan Rahasia Besar, Namun Hanya Sedikit yang Bisa Menolong

JawaPos.com - Kota sekecil apapun pasti menyimpan suatu hal yang hanya diketahui oleh sebagian kecil penduduk aslinya. Legenda lokal biasanya disebarkan lewat mulut, akibatnya seringkali orang-orang menceritakan kisah tersebut dengan versi-versi yang berbeda.

Sebagai pendengar kisah tersebut, kita tidak dapat memastikan cerita versi mana yang asli. Bahkan mungkin beberapa versi sengaja diciptakan untuk melindungi kita.

Seperti ketika sebuah kota kecil di Indiana, Amerika Serikat, pada tahun 1980-an mengalami banyak hal aneh. Tapi entah siapa yang benar-benar tahu apa yang terjadi.

Semua bermula ketika Will Byers (Noah Schnapp) menghilang dalam perjalanan pulangnya dari rumah Mike Wheeler (Finn Wolfhard), temannya.

Di kota kecil tersebut, jarang sekali terjadi kejahatan tingkat tinggi seperti penculikan anak. Sehingga kasus ini menggegerkan seluruh penduduk kota.

Ibu Will, Joyce (Winona Ryder) dan Jonathan (Charlie Heaton), kakak laki-lakinya, menjadi sorotan dan perhatian warga karena berita tersebut. Joyce adalah ibu tunggal yang harus bekerja seharian dan semalaman untuk memenuhi kebutuhan mereka bertiga. Ia dirundung rasa sedih dan bersalah karena tidak bisa mengawasi Will.

Jonathan yang jauh lebih tua dari adiknya juga ikut merasa bertanggung jawab atas menghilangnya Will. Pada malam sebelumnya, ia bekerja sambilan dan tidak bisa pulang. Karena itu, keduanya tidak dapat memastikan apakah Will benar-benar pernah sampai ke rumah.

Setelah melaporkan hilangnya Will, Kepala Polisi Jim Hopper (David Harbour) segera datang menemui Joyce dan Jonathan. Ia dan beberapa polisi lainnya segera membentuk tim pencarian bersama sukarelawan dari penduduk kota lain.

Dari pencarian tersebut, mereka menemukan sepeda Will di pinggir jalan dekat laboratorium milik negara dengan bekas-bekas jatuh. Dari penemuan itu, diasumsikan bahwa Will mengalami kecelakaan dan meninggalkan sepedanya di sana dan setelah itu berjalan kaki, tapi mereka kehilangan jejak Will.