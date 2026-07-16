Tuai Perhatian, BTS Rilis Teaser MV untuk Karya Baru ‘NORMAL’

JawaPos.com - Memukau penggemar lewat karya-karyanya, boygrup Korea BTS telah membagikan cuplikan video musik mereka berjudul NORMAL.

Dikutip dari Soompi, Kamis (16/7), baru-baru ini, BTS merilis teaser video musik untuk “NORMAL, yang menarik antusiasme tersendiri.

Karya baru tersebut merupakan salah satu lagu B-side dari album terbaru mereka ‘ARIRANG,’ yang pastinya memikat penggemar.

Rencananya, BTS akan menayangkan perdana video musik ‘NORMAL’ secara eksklusif di Spotify pada tanggal 17 Juli pukul 1 siang KST.

Dua hari kemudian, video musik tersebut akan dirilis di akun YouTube resmi HYBE LABELS pada tanggal 19 Juli pukul 1 siang KST.

Dirilis pada Maret 2026, BTS menciptakan ARIRANG yang menandai album studio grup lengkap pertama dalam hampir enam tahun setelah hiatus mereka.

BTS atau Bangtan Boys menjadi salah satu boygrup asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2010 lalu.

Anggotanya yaitu Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jung Kook, yang ikut menulis atau memproduseri sebagian besar materi mereka.

Mereka merupakan grup hip hop, namun memperluas gaya musik untuk menggabungkan berbagai genre.