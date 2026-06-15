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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.08 WIB

9 Frasa Ini Terasa 'Normal' Bagi Anda, Mungkin Lebih Beruntung daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

seseorang yang lebih beruntung dari kebanyakan orang./Magnific/freepik - Image

seseorang yang lebih beruntung dari kebanyakan orang./Magnific/freepik

JawaPos.com - Banyak orang mengukur keberuntungan dari hal-hal besar: gaji tinggi, rumah mewah, atau pencapaian yang terlihat oleh orang lain.

Padahal, menurut psikologi, keberuntungan tidak selalu berbentuk materi atau kesuksesan yang mencolok. Terkadang, keberuntungan hadir dalam bentuk yang lebih sederhana dan sering kali tidak kita sadari.

Cara kita berbicara kepada diri sendiri dan kepada orang lain dapat menjadi cerminan kondisi mental yang sehat, hubungan sosial yang baik, serta rasa aman yang mungkin tidak dimiliki semua orang.

Ada beberapa frasa yang terdengar biasa saja, tetapi sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang memiliki fondasi psikologis yang kuat dan kehidupan yang lebih beruntung daripada yang disadarinya.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), jika sembilan frasa berikut terasa normal bagi Anda, mungkin Anda memiliki lebih banyak alasan untuk bersyukur daripada yang Anda kira.

1. “Saya Tidak Tahu”

Banyak orang merasa harus selalu memiliki jawaban untuk segala sesuatu. Mereka takut terlihat tidak kompeten atau khawatir dianggap kurang pintar.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan untuk berkata, “Saya tidak tahu,” justru merupakan tanda kerendahan hati intelektual. Orang yang nyaman mengakui keterbatasannya biasanya lebih terbuka terhadap pembelajaran dan lebih mudah berkembang.

Jika Anda dapat mengatakan kalimat ini tanpa merasa harga diri Anda runtuh, itu adalah sebuah keuntungan besar. Anda memiliki ruang untuk belajar, bertanya, dan bertumbuh.

Tidak semua orang memiliki kebebasan psikologis seperti ini.

Editor: Hanny Suwindari
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