Konser Solo ONEW 'ONEW THE LIVE : Q' Resmi Diumumkan, Ini Jadwal Lengkapnya

Official poster 'ONEW THE LIVE : Q (x @ONEW_GRIFFIN)

JawaPos.com – ONEW menyapa para penggemarnya dengan kabar menggembirakan.

Pada 15 Juli, member SHINee tersebut resmi mengumumkan konser solo berjudul 2026 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : Q] melalui media sosial resminya, sekaligus merilis poster yang mengundang rasa penasaran.

Dikutip dari soompi, poster yang dibagikan menampilkan ONEW berada di ruangan yang dipenuhi benda-benda ikonik dunia musik, seperti kaset, pemutar MP3, dan headphone.

Visual bernuansa hangat namun mendalam itu menggambarkan atmosfer emosional yang akan menjadi benang merah dalam konser mendatang.

ONEW akan membuka rangkaian konser di Tokyo, Jepang, pada 22–23 September, sebelum melanjutkannya ke Seoul pada 30 Oktober hingga 1 November.

Pertunjukan ini merupakan kelanjutan dari seri ONEW THE LIVE, sebuah konser yang dikenal mengedepankan kualitas vokal dan penampilan live khas sang penyanyi.

Berbeda dari edisi sebelumnya yang mengusung subjudul PERCENT (%), kali ini ONEW memilih tema Q, yang terinspirasi dari kata "Question" atau pertanyaan.

Konsep tersebut menggambarkan perjalanan seorang musisi yang terus mencari jawaban melalui musik, cerita, dan pengalaman hidupnya.

Melalui panggung ini, ONEW ingin mengajak para penggemar ikut menyelami proses pencarian tersebut.

ONEW THE LIVE sebelumnya sukses mempertemukan ONEW dengan penggemar di berbagai negara Asia, Amerika, hingga Eropa.

Kehadiran fan club Jjingu disebut menjadi bagian yang melengkapi perjalanan sang artis, sehingga setiap konser terasa sebagai ruang berbagi emosi antara ONEW dan para penggemarnya.

Memulai debut bersama SHINee pada 2008 dan aktif sebagai solois sejak 2018, ONEW terus menunjukkan perkembangan musikal yang konsisten.

Lewat ONEW THE LIVE : Q, ia siap menghadirkan pengalaman konser yang tidak hanya memanjakan telinga, tetapi juga mengajak penonton merenungkan makna di balik setiap lagu dan kisah yang dibawakannya.