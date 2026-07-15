Dino SEVENTEEN Gandeng Lee Moon Sae untuk Lagu Pra-Rilis, Mini Album Gilboard Siap Meluncur

dino seventeen (x @pledis_17)
JawaPos.com – Dino SEVENTEEN semakin membuat antusiasme memanas menjelang debut mini album solonya, Gilboard.
Dikutip dari The Chosun, PLEDIS Entertainment resmi merilis jadwal promosi album tersebut melalui media sosial SEVENTEEN, sekaligus mengungkap berbagai konten spesial yang akan menyambut perilisan album dalam beberapa pekan ke depan.
Dino akan merilis lagu pra-rilis berjudul There Is No Painless Farewell pada 15 Juli. Lagu ini mengusung nuansa city pop yang elegan dengan sentuhan emosional, menghadirkan warna musik baru yang memperlihatkan sisi musikal sang idol sebagai artis solo.
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Penyanyi legendaris Lee Moon Sae turut berpartisipasi sebagai narator, menghadirkan suara khas yang mengingatkan pada siaran radio larut malam.
Kehadirannya disebut mampu memperkuat suasana lagu sekaligus membuat pendengar semakin larut dalam cerita yang disampaikan.
Dino juga menyiapkan satu lagi lagu pra-rilis sebelum album resmi dirilis. Video teaser untuk Crazy Crazy dijadwalkan meluncur pada 21 Juli, sementara mini album Gilboard beserta video musik lagu utamanya akan resmi dirilis pada 3 Agustus.
Judul Gilboard sendiri terinspirasi dari istilah yang merujuk pada budaya jalanan Korea era 1990-an.
Melalui persona "Pi Cheol In", Dino menghadirkan interpretasi modern yang memadukan nostalgia dengan identitas artistiknya sendiri.
PLEDIS menjelaskan bahwa karakter tersebut merepresentasikan ambisi Dino untuk tampil lebih dekat dan akrab dengan publik melalui karya-karyanya.
Selain perilisan album, Dino juga telah menyiapkan rangkaian fan concert berjudul Dino X Pi Cheol In Fan Concert yang akan digelar pada 21 hingga 23 Agustus.
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