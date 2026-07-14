Kabar Bahagia CARAT! SEVENTEEN Resmi Perbarui Kontrak untuk Kedua Kalinya

SEVENTEEN (x @popbase)

JawaPos.com – Kabar gembira untuk CARAT. Setelah sempat diumumkan dalam acara fan meeting perayaan 10 tahun debut pada April lalu, SEVENTEEN kini resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan PLEDIS Entertainment untuk kedua kalinya.

Dikutip dari soompi, PLEDIS mengonfirmasi bahwa seluruh 13 anggota, yakni S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino telah sepakat melanjutkan kerja sama dengan agensi.

Proses administrasi telah rampung bagi para member yang sedang aktif, sementara anggota yang menjalani wajib militer akan menyelesaikan prosesnya sesuai kondisi masing-masing.

PLEDIS menyampaikan bahwa sejak debut pada 2015, SEVENTEEN berhasil sebagai grup self-producing yang aktif menciptakan musik mereka sendiri.

Setelah lebih dulu memperpanjang kontrak pada 2021, grup ini terus mencetak berbagai rekor di industri K-Pop dan berkembang menjadi salah satu nama terbesar di panggung musik global.

Agensi juga memberikan apresiasi atas kekompakan dan dedikasi para anggota. Menurut PLEDIS, SEVENTEEN tidak pernah sembarangan mengucapkan janji untuk terus bersama.

Sebaliknya, mereka membuktikan komitmen tersebut melalui kerja keras, semangat, dan kepercayaan yang terus dijaga selama bertahun-tahun.

PLEDIS berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap seluruh aktivitas grup, unit, maupun proyek solo masing-masing member.

Agensi juga menyatakan akan mempersiapkan momen kembalinya SEVENTEEN sebagai grup lengkap setelah seluruh anggota menyelesaikan kewajiban wajib militer mereka.

Perpanjangan kontrak ini sekaligus menjadi kabar yang menenangkan bagi para penggemar di seluruh dunia.