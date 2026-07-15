Vernon SEVENTEEN Debut di Tails of Tales, Kisah Cinta Atlet Korea-China Jadi Sorotan

JawaPos.com – Vernon SEVENTEEN akan melakukan debutnya di program cerita populer SBS Tails of Tales atau yang juga dikenal sebagai Kkokkoomu.

Berdasarkan laporan The Chosun pada 14 Juli, idol tersebut telah menyelesaikan proses syuting bersama Sandeul B1A4 dan aktris Kim Soo Jin. Episode spesial mereka dijadwalkan tayang pada 23 Juli.

Tails of Tales adalah program yang menghadirkan kisah nyata melalui format percakapan santai antara seorang pencerita dan tamu yang berperan sebagai "story friend".

Sejak hadir sebagai program reguler pada 2021, acara ini dikenal karena mampu menghidupkan kembali berbagai peristiwa bersejarah dan kisah inspiratif dengan cara yang emosional sekaligus mudah dipahami.

Penampilan Vernon menjadi daya tarik utama episode mendatang. Meski telah berpengalaman di berbagai acara hiburan sejak debut bersama SEVENTEEN pada 2015, ini merupakan kali pertama ia bergabung dalam Kkokkoomu.

Publik pun penasaran melihat bagaimana reaksi alami dan sudut pandangnya akan memperkuat penyampaian cerita.

Sandeul B1A4 yang dikenal ekspresif di berbagai variety show juga diprediksi menghadirkan respons emosional yang menarik.

Sementara itu, aktris Kim Soo Jin, yang dikenal lewat kemampuan aktingnya di film dan drama, diyakini akan memberikan kedalaman emosional selama sesi diskusi berlangsung.

Episode tersebut akan mengangkat kisah nyata pasangan legenda tenis meja Korea dan China, Ahn Jae Hyung dan Zhao Zhimin.