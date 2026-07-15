Vernon SEVENTEEN Debut di Tails of Tales, Kisah Cinta Atlet Korea-China Jadi Sorotan

vernon seventeen (pinterest @johan)
JawaPos.com – Vernon SEVENTEEN akan melakukan debutnya di program cerita populer SBS Tails of Tales atau yang juga dikenal sebagai Kkokkoomu.
Berdasarkan laporan The Chosun pada 14 Juli, idol tersebut telah menyelesaikan proses syuting bersama Sandeul B1A4 dan aktris Kim Soo Jin. Episode spesial mereka dijadwalkan tayang pada 23 Juli.
Tails of Tales adalah program yang menghadirkan kisah nyata melalui format percakapan santai antara seorang pencerita dan tamu yang berperan sebagai "story friend".
Sejak hadir sebagai program reguler pada 2021, acara ini dikenal karena mampu menghidupkan kembali berbagai peristiwa bersejarah dan kisah inspiratif dengan cara yang emosional sekaligus mudah dipahami.
Penampilan Vernon menjadi daya tarik utama episode mendatang. Meski telah berpengalaman di berbagai acara hiburan sejak debut bersama SEVENTEEN pada 2015, ini merupakan kali pertama ia bergabung dalam Kkokkoomu.
Publik pun penasaran melihat bagaimana reaksi alami dan sudut pandangnya akan memperkuat penyampaian cerita.
Sandeul B1A4 yang dikenal ekspresif di berbagai variety show juga diprediksi menghadirkan respons emosional yang menarik.
Sementara itu, aktris Kim Soo Jin, yang dikenal lewat kemampuan aktingnya di film dan drama, diyakini akan memberikan kedalaman emosional selama sesi diskusi berlangsung.
Episode tersebut akan mengangkat kisah nyata pasangan legenda tenis meja Korea dan China, Ahn Jae Hyung dan Zhao Zhimin.
Keduanya jatuh cinta saat berlaga di Asian Games 1986 dan berhasil mempertahankan hubungan mereka meski harus menghadapi berbagai tantangan pada era ketika pernikahan lintas negara masih sangat jarang terjadi.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa